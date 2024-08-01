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巴黎奧運直擊｜何甄陶50自初賽止步　兩屆奧運體驗大不同　張心悅初奧學懂面對壓力 (20:18)

香港泳隊今（1日）續戰巴黎奧運，何甄陶（Ian）在男子50米自由泳初賽止步，他在賽後透露兩屆奧運過後都有退役念頭，但只要自己依然熱愛這項運動，就會繼續游下去。這名27歲「飛魚」不忘感激到拉德芳斯體育館打氣的港人，「我早想過在這裏會有很多港人打氣，因為Siobhan（何詩蓓）實在太棒了，所有人也為她自豪」。

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

何甄陶在男子50米自由泳初賽游出22.12秒，總成績排第24， 無緣晉級準決賽。這名「兩朝元老」直言巴黎跟東京奧運的體驗大不同，「東京奧運閉門舉行，這次我親友都能到場一起體驗奧運，真的很棒」。拉德芳斯體育館有大批港人高舉區旗為港隊打氣，何甄陶感激他們遠道而來支持港隊，又笑稱今屆奧運雙銅得主何詩蓓是港人入場主因，「Siobhan是個很棒的人，看到來自香港的粉絲，支持她和香港運動員，這對我們來說亦有啟發」。

不過，何甄陶直言奧運過後要思考前程，目前仍在維珍尼亞理工學院暨州立大學修讀博士學位的他，表示運動員多以奧運為目標，每個周期結束也是新開始，「我知道某一天我高掛賽衣，展開我的人生新章，做別的事情。如果我繼續游下去，定必是因為我對這項運動的熱愛，還有一起比賽的泳員，他們都是我的朋友」。

至於本月9日將滿18歲的張心悅（Cindy），則於女子200米背泳初賽以2分17.32秒排第26止步。她賽後直言在100米背泳表現不佳，故今仗給自己更大壓力，亦因此受到教訓，「經過奧運之後，希望我不會帶着質疑自己的負面情緒比賽，因為我最大壓力的情况都體驗過。無論如何，我都只需要游好200米，所以不需要給自己那麼大壓力，可放開地去遊」。

張心悅首次征奧，她直言達A標過後仍未有實感，但經過兩場比賽後，終可「稱自己為奧運選手」。她更透露希望添上五環紋身，作為自己的成年禮物。

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