巴黎奧運｜土耳其插褲袋零裝備大叔射擊項目摘銀成熱話　「只要集中，其實唔難」 (19:36)

射擊運動員向來裝備充足，土耳其白髮大叔迪歷奇日前出戰混合團體10米空氣手槍決賽，沒有配備常見的輔助眼鏡及防護耳罩，只戴上普通黑框眼鏡及耳塞，單手插袋瞄準目標輕鬆發射，最終僅以14：16不敵塞爾維亞隊的金牌組合，但其一身隨意姿勢隨即熱爆互聯網，網民群起自創meme圖，笑問是否土耳其派了殺手參加奧運，來自不同國家的網民更以不同語言蜂擁到其社交網留言致敬，一夜變身網絡紅人的迪歷奇亦以手指代槍，重演經典手勢相片「回禮」。

51歲的迪歷奇由2008年北京奧運開始連續第5次征奧，此前從未獲得奧運獎牌的他曾在2014年奪得世界賽雙料射擊冠軍，出戰射擊運動全因他原任土耳其憲兵部隊准尉長官，隨工作之便練得一身好槍法。有趣是他在巴黎奧運官網個人簡介上分享金句：「雙手插袋不能讓你成功（Success doesn’t come with your hands in your pockets）」，他卻以單手插袋擊落銀牌。

面對網民熱議，迪歷奇接受家鄉電視台訪問時依然輕鬆以對，「我是天生的槍擊手，不需要任何裝備。裁判員見到有些意外，但是過去我也是以這樣子參加比賽，拿過不少冠軍。我習慣在開槍時張開雙眼，集中注意力瞄準目標，這就是我的成功之道」。

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