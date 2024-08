巴黎奧運｜土耳其插褲袋零裝備大叔射擊項目摘銀成熱話　「只要集中，其實唔難」 (19:36)

射擊運動員向來裝備充足,土耳其白髮大叔迪歷奇日前出戰混合團體10米空氣手槍決賽,沒有配備常見的輔助眼鏡及防護耳罩,只戴上普通黑框眼鏡及耳塞,單手插袋瞄準目標輕鬆發射,最終僅以14:16不敵塞爾維亞隊的金牌組合,但其一身隨意姿勢隨即熱爆互聯網,網民群起自創meme圖,笑問是否土耳其派了殺手參加奧運,來自不同國家的網民更以不同語言蜂擁到其社交網留言致敬,一夜變身網絡紅人的迪歷奇亦以手指代槍,重演經典手勢相片「回禮」。

51歲的迪歷奇由2008年北京奧運開始連續第5次征奧,此前從未獲得奧運獎牌的他曾在2014年奪得世界賽雙料射擊冠軍,出戰射擊運動全因他原任土耳其憲兵部隊准尉長官,隨工作之便練得一身好槍法。有趣是他在巴黎奧運官網個人簡介上分享金句:「雙手插袋不能讓你成功(Success doesn’t come with your hands in your pockets)」,他卻以單手插袋擊落銀牌。

面對網民熱議,迪歷奇接受家鄉電視台訪問時依然輕鬆以對,「我是天生的槍擊手,不需要任何裝備。裁判員見到有些意外,但是過去我也是以這樣子參加比賽,拿過不少冠軍。我習慣在開槍時張開雙眼,集中注意力瞄準目標,這就是我的成功之道」。

