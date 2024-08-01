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巴黎奧運直擊｜何詩蓓為偶像施約唐奪金高興　笑言非為獎牌而戰「我渴望尋求突破」 (19:08)

香港泳隊星將何詩蓓（Siobhan）在巴黎奧運連奪兩銅，加上在東京奧運摘下雙銀，擁4面奧運獎牌成港隊歷來第一人。對於偶像施約唐在100米自由泳稱后，這名港隊「女飛魚」不諱言替對方高興。

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

Siobhan在女子100米自由泳決賽游出52.33秒，僅負瑞典隊星將施約唐及美國隊好手簡愛，並以0.01秒險勝澳洲隊勁敵奧卡拉簡，拿到生涯第4面奧運獎牌。她在賽後與入場觀戰的母親及胞姊激動相擁，接受訪問時直言自己渴望尋求突破，並非為獎牌而戰，「雖然這不是金牌，但我仍然很開心。因為我知道今屆的競爭是比上屆更激烈，能再拿獎牌是很難得的事，尤其我家人也在場看比賽，所以這次更加特別」。

Siobhan為備戰奧運加強訓練量，不時到海外高原集訓，也頻頻寓賽於操。她在贏得兩面獎牌後，認為一切付出皆值得，「我在東京奧運後轉了教練，所以訓練方向不同，這幾年訓練量及時間都增加了。雖然有點辛苦，恢復也比以前慢，但我覺得一切都值得，因為我真的很享受整個過程」。

對於已年屆30歲的施約唐奪冠，Siobhan亦替偶像高興，也為有機會跟對方同場較量而感榮幸，「她是世界紀錄保持者，我們之前在ISL（職業游泳聯賽）是隊友，池外也是朋友。她原本不打算游100米自由泳，但最後參賽並贏了，我替她感到開心。因為她的游泳生涯經歷高低起伏，見到她可以再上頒獎台最高一級，我真的替她感到很開心」。

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