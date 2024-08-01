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巴黎奧運︱鄧謝配混雙8強止步　無緣連續兩屆晉4強　賽後哭成淚人透露辛酸感謝拍檔不離棄 (04:02)

港隊羽毛球首席混雙組合鄧俊文/謝影雪，今晨（1日）出戰巴黎奧運混雙8強，面對去年世界賽冠軍、韓國隊的徐承宰／蔡侑玎，終力戰39分鐘直落兩局告負，未能連續兩屆晉身4強。

鄧謝配近5次對賽2勝3負，上次在2023年世界賽分組賽負1：2。「鄧謝配」今仗首局已處下風，全局僅在早段以2：2平手一次，其餘時間均落後對手。謝影雪於中段手感不佳，多次機會均封網失誤，比數被進一步拉開至8：14。儘管兩人在局中試圖緊咬比數，但難阻徐承宰多次以後場正手抽擊得分，未能追近分差，首局先輸15：21。

易邊再戰，鄧謝配開局陷入1：8苦鬥，而隨着自身錯失多次機會，同時兼項選手徐承宰狀態漸盛，謝影雪與鄧俊文難以進一步縮小分差。港隊末段略有復甦跡象，依靠自身強攻及對手失誤連得4分，將分差縮小至10：18，惟被對手連得3分，終負10：21，未能超越上屆東奧第4名佳績。而隨着鄧俊文/謝影雪8強止步，連同此前楊雅婷/楊霈霖、盧善恩及李卓耀先後在女雙、女單及男單分組賽出局，羽毛球港隊已完成今屆奧運之旅。

二人賽後雙眼通紅接受本地電視台訪問，謝影雪中途更一度抽泣無法繼續及哭到蹲下。阿雪稱非常感恩能夠參加今屆奧運，透露兩至三周前她還因傷在醫院急診室，哭着問醫生能否前往巴黎，「始終覺得自己上屆奧運發揮得不夠好，今次奧運則可以做到享受比賽並且對得住自己」。妳又再次感謝拍檔鄧俊文，又透露「過去一個月我幾乎每天都在球場哭過，他真的受了我很多，更沒有怪我受傷和生病，我真的很多謝他」。鄧俊文亦哭着說在奧運前一個月，在身心都承受了很多，「在奧運積分周期之前，我們成績真的很差。真的是靠一步一腳印，逐場把信心打回來」。

謝影雪提及，當年在女雙階段後原本打算退役，與俊文組混雙令她球員生涯得以延續，「在亞運之後，我也在網上看到一些評論說我要退役，我也問過俊文要不要換拍檔，但俊文依然還是選擇了我，我非常感恩」。鄧俊文亦表示感謝，「我現在也慢慢開始都有了一些傷患，開始愈來愈理解她的感受。我都想多謝她沒有放棄，每次受傷後都努力康復。如果沒有遇到她，就未必有如今的鄧俊文」。

巴黎奧運︱鄧謝配不敵東渡組合次名出線　混雙8強惡鬥韓國組合　雙楊配女雙分組賽止步

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