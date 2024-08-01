巴黎奧運直擊｜何詩蓓100自決賽奪得銅牌　兩屆奧運共奪4面獎牌 (02:41)

何詩蓓日前在主項的女子200米自由泳獲得銅牌後，不足48小時再戰女子100米自由泳決賽。Siobhan在前日的初賽先以53.02秒排總排名第2出線，昨晨準決賽再游出52.64秒，成為小組兼總成績首名強勢晉身今晨2時30分的決賽。

決賽列第4線的何詩蓓，身旁面對澳洲隊雙星奧卡拉簡與莎娜積克的夾擊，同場勁敵還有女子100自世界紀錄保持者、初賽首名晉級的瑞典隊名將施約唐、國家隊泳手楊浚瑄，以及荷蘭隊的史甸貝根等。一開始由美國隊泳手華殊與華裔美將簡愛領先，Siobhan緊隨其後，以25.09秒完成半程位居次席，轉池後何詩蓓與多名勁敵發力，但被施約唐後來居上以52.16秒率先觸池奪金，簡愛52.39秒得銀牌，何詩蓓最終以52.33秒，以0.01秒險勝奧卡拉簡摘銅。

何詩蓓上屆東京奧運在100米及200米自由泳奪得兩面銀牌，3年後在巴黎奧運收穫兩銅，並且以4面奧運獎牌，刷新港隊史上個人最多紀錄。奪得個人銅牌的運動員可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金150萬港元。換言之已奪兩銅的何詩蓓可獲300萬港元。

何詩蓓賽後香港電視台訪問時表示，賽前已知競爭激烈，惟她希望專注到享受比賽過程，「享受終於有咁多人現場睇奧運比賽的經驗，不要太聚焦在結果，這樣可令我無咁大壓力」。她又稱為今屆奧運在過去數年訓練時數，比準備上屆東京奧運更多，「做好恢復是不容易，但我很享受過程，雖然辛苦但一切都好值得」。Siobhan稱要多謝「一直相信自己」，「今屆我比上屆老了3年，對自己肯定亦多了，多了很多信心。除了成長，多邊有好多人幫我，令我有今日成就，以及他們不斷提醒我的實力，令我可一路進步」。她又不忘多謝港人捱夜看比賽支持，又鼓勵在電視看比賽的小朋友，「整個旅程可能不容易，但如果你有夢想，就一路跟住追落去」。

其餘港隊泳將今日續戰，其中17歲新星張心悅周一於女子100米背泳初賽止步後，今午5時轉戰200米背泳初賽；「男飛魚」何甄陶前日完成男子100自初賽後，今午5時18分出戰主項50米自由泳初賽，這名27歲港將去年曾在杭州亞運50自摘下銀牌。

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