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即時體育

巴黎奧運｜7月31日滾動即時戰報（不斷更新） (01:43)

巴黎奧運今日（31日）舉行第5日賽事，將誕生18面金牌。

足球（01：00）

女足世界盃冠軍西班牙隊在C組尾輪，以1：0挫有38歲名將瑪達上半場領紅的巴西隊，3戰全勝首名晉身8強；同組的日本隊藉前鋒濱野真香、田中美南及守將北川光先後建功，以3：1擊敗尼日利亞隊，賽後3戰6分以次名出線。

排球（23：00）

男子排球分組賽C組次輪，世界排名第2的日本隊今晚以局數3：1擊敗東京奧運銅牌得主阿根廷隊，在分組賽開齋，成績暫1勝1負。日本今仗先發制人以25：16及25：22連下兩城。阿根廷雖以25：18追回一局，但第4局再輸23：25吞敗，並在分組賽兩連敗出線機會渺茫。

羽毛球（21：00）

國家隊的羽毛球男單「世一」石宇奇今於A組擊敗意大利隊對手，加上同組另一名來自蘇里南隊的球手退賽，提早出線16強；港隊羽毛球代表李卓耀，在巴黎奧運I組最後一輪分組賽，以局數0：2不敵中華台北隊周天成，無緣16強；另外，早已表明今屆巴黎奧運是人生最後一屆奧運的30歲中華台北隊前「世一」戴資穎，在女單E組以局數0：2不敵泰國隊拉特查諾，分組賽出局。

BMX小輪車（20：15）

小輪車（MBX）女子公園賽，初征奧運的18歲國家隊小將鄧雅文以92.60分奪金，為國家隊奪得該項目歷來首金，亦是今屆國家隊第8金。另一中國選手孫佳琪獲得第7名。美國選手Benegas Perris以90.70分摘銀，澳洲選手Diehm Natalya以88.80分獲得銅牌。

乒乓（18：40）

港隊乒乓「一哥」黃鎮廷昨晚與拍檔杜凱琹在混雙銅牌戰，以0：4不敵韓國隊組合，失落獎牌後，今晚轉戰男單32強，最終以局數1：4被國家隊好手樊振東淘汰。黃鎮廷今仗均以5：11先輸兩局，但他於第3局狀態回勇下，以11：9扳回一城。不過，今屆次號種子的樊振東實力佔優下，最終分別以11：6及11：3再贏兩局，終以局數4：1輕取黃鎮廷，亦意味着港隊代表於今屆奧運單打項目悉數出局。

羽毛球（17：40）

羽毛球男單3號種子的印尼隊名將祖拿坦基士堤，今以局數0：2爆冷不敵印度隊選手勒斯亞，分組賽止步無緣16強，他亦是今屆奧運首個出局的男單種子球手。兩人於此仗首局中段互相僵持，惟祖拿坦基士堤在末段連失5分以18：21先失一局。易邊再戰，勒斯亞於初段早早建立領先優勢，反觀祖拿坦基士堤則陷入迷失終以12：21再負一局飲恨出局。

賽艇（17：10）

港隊賽艇代表趙顯臻下午出戰男子單人雙槳排名賽準決賽C／D組，以7分03.68秒在小組第5名衝線，周五將轉戰決賽D組爭取最佳名次。

乒乓（16：40）

港隊女將朱成竹今午在女單32強，以0：4不敵8種號子的日本隊平野美宇，未能躋身16強。首度征戰奧運女單的朱成竹此仗首局一度以10：9領先，但被平野美宇逼至「刁時」，終以11：13落敗，其後到次局及第3局，朱成竹分別以5：11及8：11再失兩局，以局數0：3大幅落後，到第4局，朱成竹曾以8：5領先，但平野美宇連取4分下，終以11：9收下比賽，朱成竹以0：4敗北，需轉戰下周二上演的女子團體賽16強。

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