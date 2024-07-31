巴黎奧運直擊｜戰衣誤遭扯爛　三鐵港將伍泰龍未能完賽　4年努力2分鐘結束落淚心碎 (22:00)

因塞納河水質問題延期一日的巴黎奧運三項鐵人今日順利舉行，賽事起點為亞歷山大三世橋附近的一個浮動碼頭，1500米游泳在塞納河進行，40公里單車及10公里跑步都在市中心上演。伍泰龍以24分06秒完成1500米游泳賽事，在55人中排第53上水，而在單車項目孤軍作戰下，踩到第5圈被迫「上岸」，未能超越奧斯卡在上屆東京奧運第33的成績。

伍泰龍賽後接受訪問時難掩失望，並解釋棄賽原因，「我在游水起步很好，差不多貼着南非隊選手的腳比賽。然後我游到第一個橋底，感覺被人扯爛賽衣背後的拉鍊，衣服不停地滲水，相當影響水阻。我在第一個浮波停了下來，嘗試整理衣服但不果，我知道已沒有機會了」。

伍泰龍以第53名完成1500米游泳，在單車項目孤軍作戰下，未有其他對手輪流破風，極難趕上前列車群，最終他決定「上岸」。這名港將難掩失落並流下男兒淚，直言難以接受此結局，「我準備了4年，花了兩年去取得資格，但只是兩分鐘就完結，我完成游泳項目後，深知已無望爭取成績，只能以完賽為目標。我已盡了全力，這實在令人心碎。現在我不知道自己是否還配得上奧運選手這頭銜」。

值得一提的是，伍泰龍今屆經歷一連串「黑仔」事件，他在今年2月於香港沙頭角公路練習時曾遭巴士撞傷，並且戰至最後一站亞洲盃才肯定取得奧運入場券。

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