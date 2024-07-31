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巴黎奧運直擊｜盧善恩羽毛球女單分組賽止步不甘落淚　稱已盡力盼「喺呢個舞台再打耐啲」 (07:46)

港隊羽毛球代表盧善恩（Happy）今晨（31日）在巴黎奧運出戰第2場女單分組賽，惟力戰下直落兩局不敵泰國隊11號種子加特蓬，在D組兩連敗無緣晉級16強。這名21歲港將賽後流下不甘的淚水，直言已盡力並盼「喺呢個舞台再打耐啲」，可惜力有不逮。不過，她認為這僅僅是其羽毛球生涯的開端，期望將來與列強一較高下。

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

首次征奧的盧善恩在女單D組首戰以局數0：2不敵巴西隊的祖莉安娜維雅拉，在第二仗面對泰籍好手加特蓬，她在球迷不斷高呼「Happy加油」、「香港加油」的打氣聲下，以直落兩盤14：21、9：21告負，無緣晉級16強。這名21歲港將在賽事末段已眼泛淚光，淚水在完場一刻奪眶而出，在混合採訪區更是淚如泉湧。

盧善恩賽後坦承與對手的實力存在差距，但已盡力打好每一球，「我不想這麼快完結，始終奧運是四年一次的盛事，我好想再打多幾分、在這個舞台再打耐啲，但我唔夠人哋叻」，她一直被對手遏制，沒辦法走得更遠。她更指現場的廣東話打氣聲讓她更添動力，「平時沒太多人看我比賽，我好想為他們打場好球」。

在3年半前轉打全職的盧善恩，去年12月仍處於排名100名外，她曾以為奧運事不關己，但在去年10站賽事半數奪牌而歸，今年更於伊朗國際挑戰賽奪得成人國際賽首冠，世界排名急升至新高第44位後，終獲得奧運入場券。

總結今屆奧運，盧善恩形容一切事情來得太快，自己需時沉澱，「爭分周期的比賽好密集，我2024年在飛機上的時間，應該比在陸地的更多，這令我沒太多機會作系統性訓練，我知道有些技術和動作要改，但可能改到一半要飛到外地比賽。現在能鬆一口氣，我會跟教練商討之後怎練習」。她坦承既想提高排名參加高級別的世巡賽，又自覺需要更多練習打好根基，「我不想不斷打比賽，但不停輸，我情願練好一點才比賽，檢查練習成果」。

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