巴黎奧運｜7月30日滾動即時戰報（不斷更新） (04:35)

游泳（04：35）

國家隊游泳星將覃海洋今晨出戰男子200米蛙泳準決賽，在此項目擁有世界紀錄的他，在準決賽第2組僅游出2分09.96秒排第5，總成績並列第10無緣明晨決賽，繼日前100蛙得第7後再無緣獎牌。另一名國手董志豪在第1組以2分08.99秒，總成績第3名出線。至於周一凌晨在400米混合泳破奧運紀錄奪金的東道主泳手馬爾尚（Leon Marchand），則以2分08.11秒取總成績首名闖決賽。

籃球（凌晨01：20）

日本隊凌晨在男子籃球分組賽B組，雖憑河村勇輝最後一分鐘兩度博得犯規，罰球4投4中拉開84：80，但該名控衛在最後6秒防守對手史查素（Matthew Strazel）三分投籃時被指犯規，遭對手博得「3+1」，兩隊打畢4節賽和84：84。坐擁中鋒高拔、雲班耶馬等4名現役NBA球星的法國隊，終加時險勝94：90，取得兩連勝；日本隊則兩戰全敗，出線機會渺茫。

劍擊（23：13）

國家隊晚上出戰女子重劍團體賽4強，對手為世界排名首位的意大利隊，結果以24：45落敗；明晨1時半與波蘭隊爭奪銅牌。

羽毛球（22：42）

初登奧運舞台的港隊羽毛球代表李卓耀，晚上在男單分組賽首度登場，面對墨西哥隊的加里度（Luis Ramon Garrido）。李卓耀首局藉對手多次無壓力犯錯，連取8分遙遙拉開，並以21：5先拔頭籌。加里度次局回勇與李卓耀拉鋸，並憑力量型打法在局末連取5分，使李卓耀以15：21落敗被追平。李卓耀決勝局同受壓陷苦戰，與對手得分你來我往下，在17：17時連取關鍵4分，終以21：17贏出，局數2：1險勝。明晚將硬撼中華台北隊的12號種子周天成，爭取小組唯一出線16強席位。

劍擊（20：30）

劍擊項目完成個人賽後，今日展開女子重劍團體賽。國家隊由個人賽爆冷32強止步衛冕失敗的孫一文領銜下，在8強以45：41擊敗烏克蘭隊，連續4屆晉級4強，晚上9時50分將與「世一」意大利隊爭入決賽。

籃球（19：00）

西班牙隊在男籃A組次輪以84：77擊敗希臘隊，取今屆首勝，反觀希臘兩戰全敗後，出線勢危。

羽毛球（17：00）

港隊羽毛球女雙組合「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖在B組分組賽最後一仗，面對國家隊的劉聖書／譚寧，首局曾扳平18：18下失最後3分負18：21，次局初段領先遭反先再失一局15：21，終直落兩局落敗，3戰1勝2負未能排小組前兩名出線8強，完成她們首屆奧運征途。