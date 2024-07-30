巴黎奧運直擊｜愛徒張家朗蟬聯奧運冠軍　Greg再成世上最開心教練　「沒有更完美結局」 (19:45)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

張家朗歷史性蟬聯奧運冠軍後，表示教練Greg幫助自己改善技術和心態是成功原因之一，然而法籍教練Greg並不貪功，直言這是屬於團隊、屬於港人的勝利，「我要感謝所有香港劍手、所有幫助家朗的隊友，還有Maurizio Zumparelli教練，他為令港將的體能變得更強，非常感謝他們，我為他們感到驕傲」。

張家朗在巴黎的衛冕之旅相當驚險，但這名27歲「劍神」卻一直展現「大心臟」本色，Greg不諱言愛徒的心壓質素極佳，「3年前在東京，他是個無所畏懼的男孩；3年後的今日，他已經是個男人，他可以控制情緒，無論比數如何，他也不曾言棄。從心理上來說，他今天是最強的。這就是他勝出的關鍵」。

Greg替張家朗高興之餘，亦不忘感激一班親臨現場的港人，以及守在電視機前的觀看直播的觀眾：「我希望香港人享受今日的比賽，我知道不少觀眾為了這場直播熬夜，十分想向所有支持他的香港人講一聲多謝。我今日再次成為世上最快樂的教練，也為自己是香港人而自豪」。

張家朗在困境之中毋忘初心，堅持成為其最強武器，連場反勝也令他獲封「逆轉王」。不過，Greg盼愛徒不再令自己膽顫心驚，「我認為他有時候玩弄我的情緒，覺得贏得太易不是個好主意。不過，看到結局之後就覺得沒關係，我會好好處理心情」。

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