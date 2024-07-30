巴黎奧運直擊｜黃杜配乒乓混雙銅牌戰不敵韓國組合得第4　無緣獎牌仍創歷屆最佳 (20:22)

4號種子的「黃杜配」昨晚在4強力戰7局，以局數3：4不敵今屆「神秘黑馬」朝鮮隊的李鄭息／金琴英，今晚轉戰銅牌戰，面對世界排名第3的韓國隊球手林鐘勳／申裕彬，首局被對手連取6分後才藉對手犯錯追回兩分，再一度追至5：9，仍以5：11先輸一局。次局港隊初段曾追成4：4平手，後再被拉開5分至5：10，黃杜配一度連追兩分，仍負7：11再輸一局。

第3局雙方咬緊分數，港隊打成4：4平手後被韓國隊連取3分落後5：7，終再負7：11。港隊在對方決勝局連失4分後，一度追成6：6，並曾反先7：6，再拉開10：8，但被對手追平並三度「刁時」。此時叫暫停後被韓國隊再取一分終負12：14，局數負0：4，港隊離銅牌只差一步。惟團體項目第4名的團隊仍可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金150萬港元。

黃杜配在奧運混雙由上屆8強止步到今屆晉身銅牌戰，杜凱琹稱雖離獎牌看似只差一步，但其實差一大步，「今場結果0：4，不是差一小步。像昨（前）日4強，我們已超水準發揮，對方只是正常發揮，這就是實力的差距。黃鎮廷主要發動進攻得分，但他是直拍，對他這個年紀體能消耗很大，加上我們皆是右手握拍，所以能夠去到奧運前4名是好唔容易」。32歲的黃鎮廷亦補充：「這一步就是有獎牌和無獎牌的分別，我們已經盡哂力，賽前都無想過可行到這一步」。黃、杜二人合作10年，杜凱琹稱不少後輩都有潛質，4年後是否續可由他們參賽，僅稱會繼續努力。

一眾港乒緊接再戰，黃鎮廷明晚6時男單32強大戰國家隊球手樊振東，朱成竹則明午4時在女單32強對日本隊名將平野美宇；杜凱琹則在下周二出戰女團項目，阿杜稱會利用數日時間調整心態和體能，好好迎接女團賽事。

國家隊方面，星將組合王楚欽／孫穎莎在混雙決賽，面對今屆「神秘黑馬」朝鮮隊的李鄭息／金琴英，以11：6先跋頭籌，但次局被對手以11：7追平，國家隊第3局力戰下叫暫停取關鍵兩分勝11：8，再以11：5贏第4局。背水一戰的朝鮮隊以11：7再追一局。戰至第6局，朝鮮組合雖曾領先7：5，但王楚欽／孫穎莎及時調整終反勝11：8，局數贏4：2奪得金牌，，彌補國乒上屆混雙失落金牌遺憾。

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