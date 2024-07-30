巴黎奧運︱鄧謝配不敵東渡組合次名出線　混雙8強惡鬥韓國組合　雙楊配女雙分組賽止步 (17:10)

世界排名第7的鄧俊文／謝影雪，在上周六首戰手下敗將的中華台北隊組合已兩連敗，以及丹麥隊組合退賽，C組3隊爭頭2名晉級下，鄧謝配賽前已篤定出線，今仗與18次交手僅兩勝的4號種子渡邊勇大／東野有紗爭首名。鄧謝配首局先輸17：21，次局以21：14扳回一城。決勝局鄧謝配初段一度領先4：0，後被對手反先，再追至12：12平手，惟之後無以為繼，終負18：21負，局數1：2飲恨，繼上屆東京奧運銅牌戰後再次不敵「東渡組合」，在分組賽1勝1負次名晉身8強，在下線將惡鬥去年世界冠軍、世界排名第3的韓國隊組合徐承宰／蔡侑玎。

其餘港將方面，「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖今午在女雙分組賽最後一仗，面對中國隊的劉聖書／譚寧，首局曾扳平18：18下失最後3分僅負18：21，次局再失一局15：21，直落兩局落敗，在B組3戰1勝2負未能前兩名出線8強，完成她們首屆奧運征途。楊雅婷賽後稱今仗已與拍檔「一分一分頂上去」，又對首戰奧運未有怯場感滿意；楊霈霖稱累積到一次寶貴經驗，已用盡全力沒有遺憾。

李卓耀於今晚9時40分在男單分組賽首仗對墨西哥隊球手加里度；女單奧運首戰告負的盧善恩，明晨2時20分於分組賽第二場對泰國隊球手素尼達。