巴黎奧運直擊｜張家朗衛冕男花個人賽成68年來首人　未來放眼「大滿貫」 (08:39)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

張家朗在晉級路上連挫加拿大隊劍手顧宏濤、國家隊代表莫梓維、東道主劍手拿科和日籍好手飯村一輝，決賽面對意大利隊代表馬基時鬥得緊湊，港將一度落後12：14，抵住逆境力追至14：14平手。張家朗隨後兩次進攻「食詐糊」，但他未受影響，順利一劍絕殺對手，成為自意籍傳奇劍神拿迪（1912及1920年）與「法籍劍神」迪奧利奧拿（1952及1956年）之後，歷來第3名在奧運衛冕男花個人賽的劍手。

被問到衛冕感受時，張家朗直言未能消化情緒，即使有東京奧運的經驗，同樣感難以置信，「其實到現在也像第一次般，不是太接受到，但很開心，因為教練Greg Koenig是法國人，我也算是半個主場，能夠在他的家鄉贏金牌都好開心」。談及決賽戰至14：14平手時，張家朗直言Greg也提醒自己專注自身，「他說不論判決如何，我都要專注打好下一劍」。張家朗在奧運前狀態平平，幸得Greg的幫助，「好多謝他，不只技術上支持，心理上也有很多支持」。

答謝父母到場打氣 「我沒有丟他們的架」

有別里約奧運及閉門作賽的東京奧運，巴黎大皇宮這天有多名港人遠道而來打氣，尤其在8強與拿科交手時，一眾港人也高呼「張家朗加油」、「香港加油」等對抗主場優勢。張家朗稱「觀眾不會太影響我，不過我好開心見到好多香港人為我加油」。最重要的是父母亦有到場，首次在奧運現場為自己打氣，張家朗笑言：「好多謝他們支持，我沒有丟他們的架」。

吐舌慶祝屬「自然反應」

從成都世大運、杭州亞運到巴黎奧運，張家朗在奪冠一贏都會吐舌慶祝，被問到原因，這名金牌「劍神」笑言是自然反應，但也有機會受父親喜歡的籃壇「波神」米高佐敦的影響：「雖然高比拜仁是我偶像，但因為爸爸有一些錄影碟，我小時候是看米高佐敦和洛文長大的，可能也受到佐敦的影響。」

勝利是難以戒掉的滋味，張家朗在東京奧運奪冠後升上「世一」，在世界盃、大獎賽、亞洲賽、亞運、世大運等賽事亦已登頂。今次於巴黎奧運再度摘金，他也不會停下腳步，爭取在獎牌收藏中增添世界賽冠軍，「我繼續努力，在職業生涯寫下更多不同的歷史，下個目標是『大滿貫』」。

張家朗和江旻憓齊於巴黎奧運奪冠，為港隊開創先河，他形容此事「好癡線」，「沒想過可以兩人在同一屆奧運贏金牌，這對我們是很大的肯定，我也好替她高興，希望大家繼續支持劍擊，支持香港運動員」。