明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運直擊｜張家朗男子花劍決一劍蟬聯金牌！港隊衛冕金牌首人 (04:37)

港隊劍擊代表張家朗今晨（30日）在巴黎奧運來到衛冕之路最後一步，於巴黎大皇宮男子花劍個人賽決戰意大利隊劍手馬基（Filippo Macchi）。「劍神」終延續強勢，再以「決一劍」15：14氣走對手，破天荒連續兩屆奪金。

兩人此戰乃首度交手，「世三」張家朗排名比馬基高10位。兩人開賽首秒即揮劍出擊，張家朗出手稍快先取一分，再下一城領先2：0。馬基落後2：4時，曾連追3分反先，但張家朗先連刺3分還以顏色，讓賽事重回拉鋸，並在最後16秒取得關鍵一分，首節以11：10領先。

馬基次節再次主動進攻扳平，更在12：12連取2分，讓張家朗繼8強再面臨12：14的險境。不過張家朗這次同樣抵住逆境，力追至14：14平手，兩人「決一劍」兩度同時刺中對手，裁判觀看視像後均指雙方同時進攻成功需續戰，結果張家朗仍順利出劍制勝，成功衛冕，乃港隊今屆第2金。

張家朗賽後接受電視台訪問時，憶述決賽陷入落敗邊緣時說：「當時每一分都覺得係自己（得分），教練不時提醒專注下一劍，我便一直跟隨教練所想作戰。」他又透露受女重代表江旻憓周日凌晨率先奪金所啟發，「她一直很努力，幾乎所有獎項都攞過曬，只差奧運（獎牌）。這對我也注下強心針，心想要打好每一劍」。

他表示在東京和巴黎奪金同為難以置信，但在法籍教練Greg Koenig的家鄉揚威別具意義，「教練是法國人，能在他主場攞冠軍意義非常大。其實他很辛苦，安排所有事情和照顧我們。自問是一名很麻煩的運動員，他都很控制自己情緒去照顧我們」。他最後更向香港市民透露「大心臟」秘訣，「唔好放棄，去堅持。就算遇到好多挫折，記住自己為咩開始。有時自己唔如意嘅時候都好，都要堅持到底」。

張家朗成為自意大利傳奇劍神拿迪（Nedo Nadi）在1912及1920年（1916年因一次世界大戰停辦）與「法國劍神」迪奧利奧拿（Christian d’Oriola）在1952及1956年之後，歷來第3名在奧運衛冕男花個人賽的劍手。奪得個人金牌的香港運動員可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金600萬港元。

相關字詞﹕體育 巴黎奧運 劍擊 張家朗 奧運 港隊 編輯推介 劍神

上 / 下一篇新聞