巴黎奧運直擊｜張家朗男子花劍決一劍蟬聯金牌！港隊衛冕金牌首人 (04:37)

兩人此戰乃首度交手，「世三」張家朗排名比馬基高10位。兩人開賽首秒即揮劍出擊，張家朗出手稍快先取一分，再下一城領先2：0。馬基落後2：4時，曾連追3分反先，但張家朗先連刺3分還以顏色，讓賽事重回拉鋸，並在最後16秒取得關鍵一分，首節以11：10領先。

馬基次節再次主動進攻扳平，更在12：12連取2分，讓張家朗繼8強再面臨12：14的險境。不過張家朗這次同樣抵住逆境，力追至14：14平手，兩人「決一劍」兩度同時刺中對手，裁判觀看視像後均指雙方同時進攻成功需續戰，結果張家朗仍順利出劍制勝，成功衛冕，乃港隊今屆第2金。

張家朗賽後接受電視台訪問時，憶述決賽陷入落敗邊緣時說：「當時每一分都覺得係自己（得分），教練不時提醒專注下一劍，我便一直跟隨教練所想作戰。」他又透露受女重代表江旻憓周日凌晨率先奪金所啟發，「她一直很努力，幾乎所有獎項都攞過曬，只差奧運（獎牌）。這對我也注下強心針，心想要打好每一劍」。

他表示在東京和巴黎奪金同為難以置信，但在法籍教練Greg Koenig的家鄉揚威別具意義，「教練是法國人，能在他主場攞冠軍意義非常大。其實他很辛苦，安排所有事情和照顧我們。自問是一名很麻煩的運動員，他都很控制自己情緒去照顧我們」。他最後更向香港市民透露「大心臟」秘訣，「唔好放棄，去堅持。就算遇到好多挫折，記住自己為咩開始。有時自己唔如意嘅時候都好，都要堅持到底」。

張家朗成為自意大利傳奇劍神拿迪（Nedo Nadi）在1912及1920年（1916年因一次世界大戰停辦）與「法國劍神」迪奧利奧拿（Christian d’Oriola）在1952及1956年之後，歷來第3名在奧運衛冕男花個人賽的劍手。奪得個人金牌的香港運動員可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金600萬港元。