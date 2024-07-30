巴黎奧運｜何詩蓓200米自由泳摘銅　連續兩屆奪牌　今傍晚轉戰100自 (04:03)

何詩蓓昨晨在200自準決賽游出1分55.51秒，總成績第4名游進決賽。這名東京奧運雙銀得主決賽列第6線道，面對上月曾在隊內測試賽創下世界前二快成績的澳洲隊雙星迪米絲（Ariarne Titmus）、奧卡拉簡（Mollie O'Callaghan）等強敵，Siobhan開賽首50米以26.72秒取得領先，100米依然保住首位。迪米絲和奧卡拉簡在最後100米發力反超，並在最後50米拋離開其他泳手。最終奧卡拉簡以1分53.27秒，打破迪米絲上屆創下的奧運紀錄奪金，迪米絲慢0.54秒奪銀，Siobhan則慢1.28秒觸池，獲得銅牌。奪得個人銅牌的香港運動員可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」獎金150萬港元。

何詩蓓賽後接受電視台訪問坦承決賽雖未游出預期時間，但仍因父母和不少港人親赴巴黎打氣感到高興，「上屆東京無法讓觀眾入場看比賽，這次看見很多區旗，很多香港人支持，感覺很不同。今屆對手實力更加強，明白要登上頒獎台並非易事，但我相信自己的實力，自知過去幾年在訓練上付出不少工夫」。她亦不忘感謝香港市民捱夜觀看賽事打氣，「多謝大家較定鬧鐘睇我哋比賽。雖然呢幾日會少上social media（社交網），但我都明白大家對嘅愛，收到大家嘅支持，希望大家繼續為香港運動員打氣」。

何詩蓓今晚6時47分將轉戰100自初賽，如晉級明晨（31日）續戰準決賽，續為港隊衝擊獎牌。