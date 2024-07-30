巴黎奧運直擊｜張家朗4強挫飯村一輝　連續兩屆勇闖決賽　衛冕之路只差一步 (02:05)

同線的意大利隊「世一」馬連尼意外於16強下馬，使世界排名第3的張家朗在4強逃過了頭號強敵，對手變成排名低6位的日本隊20歲新星飯村一輝。兩人此前僅在去年亞洲賽16強交手，當時飯村一輝以15：9取勝。

這次在奧運舞台的交鋒，身高1.93米張家朗開賽兩秒就刺中對手先拔頭籌，但矮23厘米的飯村一輝利用速度迅速回應，連取4分反先。然而張家朗保持冷靜等待機會，至連取4分反先5：4後，才不禁激昂大叫。兩人首節合演節奏明快的對攻，張家朗雖尚餘下一分鐘時仍落後9：10，但其後12秒內連取4分再次領前，終以15：11擊敗對手，連續兩屆殺入決賽。

港隊法籍花劍教練Greg Koenig在家鄉帶領張家朗再次殺入決賽，他在4強賽後大讚對方控制節奏得宜，「我希望他帶著自信應戰，但不是像8強般一味靠衝，他把情緒勒住了，面對日本對手的表現非常出色」。Greg被問到想家朗決賽面對美國隊的伊堅（Nick Itkin），還是意大利隊的馬基（Filippo Macchi），他霸氣的說：「我不會向你們（記者）說，若要成為奧運冠軍，面對所有對手都有力一戰」。