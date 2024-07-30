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即時體育

巴黎奧運｜7月29日滾動即時戰報（不斷更新） (00:38)

乒乓球（凌晨00：30）

港隊首席乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，在4強力戰7局，終以局數3：4不敵朝鮮隊的金琴英／李鄭息，跌入銅牌戰，將於今晚（30日）7時半面對韓國隊組合申裕斌／林鐘勳，為港隊力爭歷來首面混雙獎牌。同日另一場4強，國家隊「世一」組合，以局數4：2反勝韓國隊的申裕斌／林鐘勳，將在今晚（30日）8時半與金琴英／李鄭息爭金。

羽毛球（21：00）

初征奧運的港隊小將盧善恩，今晚在巴黎奧運羽毛球女單D組首仗以局數0：2不敵巴西選手祖莉安娜維雅拉（Juliana Viana Viera）。首局早段雙方互不相讓比數咬緊，盧善恩末段一度領先19：18，惟被對手連得3分後以19：21先失一城；易邊再戰，雙方在次局初期依然僵持不下，但戰至11：14時，今晚近網手感不佳的盧善恩接連因放網失誤而失分，加上她最後一球打高遠球出界，終再輸一局14：21飲恨。

射擊（19：00）

盛李豪繼日前與黃雨婷在混合團體10米氣步槍為國家隊奪首金後，昨又在男子10米氣步槍決賽以破奧運紀錄的254.5環奪金，亦是國家隊今屆第5金。

跳水（18：50）

上屆東京奧運失落男子雙人10米台的中國跳水隊，今在巴黎奧運憑楊昊和練俊傑在決賽取得490.35分再度登頂，銀牌得主屬於名將戴利伙拍諾亞威廉斯的英國隊組合，亦令戴利得以連續4屆奧運有牌落袋。

乒乓球（18：40）

香港女將朱成竹今晚在巴黎奧運女單乒乓球64強，輕鬆以局數4：0淘汰22歲中華台北隊的簡彤娟，晉級32強。朱成竹在今仗頭3局同樣以11：7勝出，領先局數3：0，中華台北隊球手雖在第4局一度以10：7領先，但朱成竹連取5分下，戰至「刁時」後以12：10再下一城，終以局數4：0勝出。

乒乓球（18：03）

港隊「一哥」黃鎮廷今晚在巴黎奧運乒乓球男單64強出戰，雙方打足約1小時下，終以局數4：3反勝由預賽晉級的32歲塞內加爾球手Ibrahima Diaw，驚險躋身32強。三度征奧的黃鎮廷此役以7：11先輸首局，到次局他終拉鋸至「刁時」後險勝18：16扳平，再以11：8反先局數2：1，但其後以6：11被對手追回一局，黃鎮廷以11：0輕鬆取第5局，但Ibrahima Diaw以11：8再次扳平局數3：3。去到決勝局，黃鎮廷頂住壓力再贏11：4，終以局數4：3勝出。而黃鎮廷將於今晚10時與拍檔杜凱琹征戰混雙4強賽事，面對朝鮮隊的李鄭息／金琴英，力爭決賽席位。

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