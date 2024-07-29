巴黎奧運｜南蘇丹男籃征奧首戰取歷史首勝　賽前大會播錯蘇丹國歌遭柴台 (23:16)

事發在今晨（29日）舉行的男籃C組首輪，由奧運「新丁」南蘇丹隊面對波多黎各隊，並在賽前列隊儀式上播放兩軍國歌。惟賽會介紹完南蘇丹隊後，卻誤播蘇丹國歌長達約20秒，其後才終止播放。據外電報道，在場的雙方球迷發現賽會「擺烏龍」後紛紛報以噓聲，一眾南蘇丹球員則表現專注，並繼續在場內肅立。事件擾攘約3分鐘後，賽會改播正確的南蘇丹國歌，全場觀眾亦改為拍掌致意。最終南蘇丹未有受國歌事件影響，首戰以90：79擊敗波多黎各，取得該國男籃奧運史上首勝。

經歷兩次長達21年的蘇丹內戰，南蘇丹在2011年方宣布脫離蘇丹獨立，因此兩國關係可謂如履薄冰，亦令是次播錯國歌事件倍添尷尬。雖然奧委會賽後即發表聲明指出事件屬「人為錯誤」，並對南蘇丹的運動員及支持者「致以最誠懇的歉意」，可是南蘇丹球員馬祖鄧仍對奧委會的處事手法感到失望，「這裏是體壇最大舞台，大家都知道我們是代表南蘇丹而戰。可是奧委會卻在如斯重要的場合，誤播其他國家的國歌，對我們實在有欠尊重」。

南蘇丹在男籃C組首戰報捷後，周四凌晨將與同組最強，而且早前熱身賽僅以1分之差險勝的美國男籃交鋒。

至於坐擁多名NBA全明星，並表明為連續五屆奧運奪金而來的美國男籃，今亦首度在分組賽出擊，面對有明星中鋒約基治坐陣的塞爾維亞隊亦未受太大考驗。當中因傷錯過早前5場熱身賽的杜蘭特，此仗上陣17分鐘已交出全場最高的23分，當中三分球5射全中；另外兩大巨頭勒邦占士及史提芬居里亦分別貢獻21分及11分。即使塞軍的約基治獨取全隊最高20分，「夢幻隊」最後仍以110：84大勝塞爾維亞，在C組旗開得勝。

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