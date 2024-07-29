巴黎奧運直擊｜張家朗力克國手莫梓維　男花個人賽闖8強　硬碰東道主兩屆世界冠軍 (21:45)

世界排名第3的張家朗以4號種子身分應戰，傍晚32強首節僅用2分37秒，便以15：5輕取加拿大隊華裔選手顧宏濤（Daniel Gu）；16強面對國家隊勁敵莫梓維，張家朗成年組對賽往績以3勝1負佔優，惟在最近一次對壘中，於今年2月的世界盃開羅站曾不敵對方。

莫梓維甫開賽主動搶攻，但張家朗接連防守時反攻刺中對手連取3分。面對莫梓維節奏明快的攻勢，張家朗毫無懼色，不斷靜待機會迎前搶分，一度領先8：2。莫梓維換劍調整後曾一口氣連追4分，雖末段滑倒疑拉傷，仍使張家朗首節的優勢收窄到8：6。張家朗次節一鼓作氣，首40秒連取5分拉開到13：6，莫梓維之後連取4分反撲，但張家朗再連拿兩分，以15：10鎖定勝局。

張家朗稍後8強的對手，將是佔主場之利的法國隊兩屆世界冠軍拿科。世界排名第6的拿科於16強次節34秒內連取5分，以15：10力克世界排名第12的美國隊華裔劍手孟凱睿（Gerek Meinhardt）。

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