巴黎奧運直擊｜黃杜配首闖混雙4強　稱「江旻憓精神」助撐逆境 (06:29)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

巴黎奧運乒乓球項目在南巴黎競技場上演，在大批中國球迷入場下，4號館頓成一片「紅海」，席間不斷有人高呼「中國隊加油」，偶爾亦會傳來「香港隊加油」的打氣聲。黃鎮廷／杜凱琹在4強面對5號種子的西班牙隊組合艾華路羅比斯／肖瑤茜，雖以9：11先輸一局，其後曾分別以11：9及11：4反追兩局，領先局數2：1，惟西班牙隊以12：10扳平局數2：2。「黃杜配」頂着壓力下，再以11：2及11：8勝出，最終以局數4：2淘汰對手，生涯首次在奧運晉級4強。

黃鎮廷／杜凱琹在上屆東京奧運8強止步，兩人不諱言今屆在同一階段感到壓力，但只能信任彼此跨越難關。黃鎮廷表示「賽前是緊張，但上到場又可以承受住壓力，打得更放」，杜凱琹則指：「我們平時已做得足夠，經歷很多才有這一刻。大家都可能有失誤，但在場上只有鼓勵跟信任。」

提到港隊在巴黎奧運開幕翌日有「微笑劍后」江旻憓在女子重劍個人賽奪金，杜凱琹直言對方絕地反勝的堅毅，也為自己帶來鼓舞，「她一直落後（1：7）下反勝，跟上屆張家朗（花劍個人賽8強落後9：14下反勝）的情况相似，很震撼。我們最後一局也落後，但她的精神告訴我們，未結束一切皆有可能」。

黃鎮廷／杜凱琹在4強將硬撼朝鮮隊的李鄭息／金琴英，杜凱琹在較早的女單首圈賽事，正是以局數1：4（8：11、7：11、 12：10、7：11、4：11）不敵同樣來自朝鮮的選手邊松景止步。提到4強對手，「黃杜配」直言不易應付，被問到會否開始想像踏上頒獎台時，兩人對望過後笑過不停，杜凱琹表示：「本身沒多想，現在蠢蠢欲動」。

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