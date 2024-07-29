巴黎奧運直擊｜港女花新星陳諾思樂觀看待初奧成績　笑言自己表現「比想像型得多」 (01:40)

憑亞洲排名取得奧運資格的陳諾思，在個人賽32強面對世界排名第12的日本隊好手東晟良，戰至14：14後絕殺對手，險勝晉級。這名19歲港將在16強惡鬥世界排名第6的德國隊星將安妮莎亞，力戰下以8：15落敗，首屆奧運就此止步。

不過，陳諾思除下面罩後露出笑容，並與教練Greg Koenig擁抱，步入採訪區時難掩喜悅，直言滿意表現，「說實話，第一場已經不易打，我都沒想過會贏，還要咬到決一劍。這一劍決定我會繼續打下去或就此完結，所以沒想太多，希望能好好享受」。她更笑稱巴黎大皇宮大得像迷宮一樣，自己不斷迷路致熱身時間減少，但這或許是自己不用緊張比賽的原因之一。

即使滿意自己的表現，陳諾思也坦承尚有很多不足並有待改善，「比賽時與教練（Greg）的距離好遠，途中都覺得要靠自己。自己要更努力，因為他不可能每次提場。我就要繼續進步，腦筋要轉得更快、調節更好、穩定性更高。這些都是下季要繼續努力的地方」。

雖然港將在8月10至11日將出戰挑戰盃，但陳諾思笑言最想好好休息，「我要兼顧兩個級別（成人及青年組），奧運前沒法休息，隊友們之前都放假了，我都好想放假，吃一些好吃的食物」。

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