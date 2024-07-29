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巴黎奧運｜黃杜配8強挫西班牙組合　混雙首闖4強　距獎牌只差一勝 (00:12)

港隊乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，昨晚（28日）在巴黎奧運續戰8強。列4號種子的「黃杜配」，先輸一局之下以局數4：2淘汰西班牙隊組合，晉級4強離獎牌只差一步，今晚硬撼朝鮮隊的金琴英／李鄭息。

黃杜配此戰面對5號種子的西班牙隊組合艾華路羅比斯（Alvaro Robles）／肖瑤茜（Maria Xiao Yao），雖以9：11先輸一局，其後曾分別以11：9及11：4反追兩局，領先局數2：1，惟西班牙隊以12：10扳平局數2：2，黃鎮廷／杜凱琹頂着壓力下，再以11：2及11：8勝出，最終以4：2淘汰對手，兩人突破上屆東京奧運8強止步關口，首次晉級4強。今晚與朝鮮隊的金琴英／李鄭息爭入決賽，勝出即鎖定獎牌，落敗則轉戰銅牌戰。

港隊乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹賽後直認今仗非常之難打，黃鎮廷稱「之前曾經輸給（西班牙隊組合），今次能復仇成功，阿杜亦發揮得很好」，他表明尾段的暫停能放慢彼此之間的節奏。另外，杜凱琹強調此役困難之處是對手同樣是左手握拍的球手，他們出發巴黎前有為此強化對抗能力，「阿杜」又提及昨午的女單64強賽事，「我認為自己表現不錯，但對方（邊松景）的實力比較好」，不過她指出結果如何，都會全力以赴打這場混雙比賽。

談到4強對手朝鮮隊的金琴英／李鄭息，黃鎮廷認為雖過去從沒跟他們交手，亦難以找到其比賽資料，但重申現時已躋身前4名，「每隊對手都難打，所以自己現在開始要做足準備」。

相關字詞﹕體育 巴黎奧運 乒乓 黃鎮廷 杜凱琹 編輯推介

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