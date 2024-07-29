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即時體育

巴黎奧運｜7月28日滾動即時戰報（不斷更新） (04:13)

巴黎奧運今日（28日）進入第2日正式賽事，將會誕生13面金牌。

羽毛球（凌晨03：35）

香港羽毛球女雙組合「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖在B組次輪面對華裔孖生姊妹的美國隊組合許忻霏／許怡霏，首局戰至刁時先贏24：22後，次局末段接連失分下輸17：21被扳平。決勝局二人早段拉開比數，並一直保持優勢，終贏21：12，以局數2：1取勝，保住出線希望。

籃球（凌晨01：08）

「夢幻隊」美國男籃今屆初登場，其中入圍大軍後一直養傷未在熱身賽亮相的球星杜蘭特復出，正選上陣約17分鐘便攻入全場最高的23分，連同勒邦占士及史堤芬居里等共6人得分上雙，以110：84大勝由約基治領銜的塞爾維亞隊，旗開得勝。

滑板（凌晨00：50）

女子滑板街式賽決賽，日本隊的14歲選手吉澤戀奪金而回，亦是繼上屆的西矢椛後，連續兩屆由日本選手在此項目封后。銀、銅牌得主分別是日本隊的赤間凜音及巴西隊的拉莎莉亞（Rayssa Leal）。

乒乓球（23：55）

港隊乒乓球混雙組合黃鎮廷／杜凱琹以局數4：2擊敗西班牙隊組合，殺入4強將遇朝鮮隊組合，距獎牌一步之遙。

網球（23：45）

曾在2008年北京奧運摘金的38歲西班牙「泥地王」拿度，日內於男雙、男單賽場馬不停蹄兩邊走。他先伙拍卡路士艾卡拉斯在男雙伙拍卡路士艾卡拉斯出戰首圈，直落兩盤7：6、6：4擊敗阿根廷隊組合。及後再於男單以6：1、4：6、6：4，盤數2：1力克匈牙利隊球手富蘇域斯，次圈將與男單頭號種子的塞爾維亞隊星將佐高域，合演前「一哥」大戰。

射擊（22：00）

男子10米氣手槍決賽，國家隊的謝瑜以240.9環的成績奪得冠軍，為中國隊贏得今屆第3面金牌，亦是國家隊繼2008年北京奧運後，相隔16年再度在這項目封王。

劍擊（21：15）

香港劍擊隊新星陳諾思（Daphne）於巴黎大皇宮出戰女子花劍個人賽，在首擊旗開得勝的她，在16強惡鬥德國隊名將安妮莎亞（Anne Sauer），終力戰下以8：15告負，無緣8強。

劍擊（20：15）

初次征奧的28歲港將何瑋桁（Cedric）於男子重劍個人賽亮相，在首仗32強一度領先7：2下，被對方打出兩波攻勢後，終遺憾以9：15反負日本隊劍手山田優，無緣晉級。

游泳（18：45）

港隊「女飛魚」何詩蓓在巴黎奧運首度登場，挾世界冠軍之名出戰200米自由泳初賽，結果游出1分56.38秒取得小組次名，總成績第5名晉級明晨約3時50分舉行的準決賽。

乒乓球（17：41）

列為女單27號種子的港將杜凱琹，今午在女單乒乓球64強惡鬥朝鮮隊的邊松景。對於近年飽受右手肘傷患困擾的「阿杜」整場完全受制於對方的攻勢，分別以8：11及7：11先輸頭兩局，她雖一度在第3局以12：10追回一局，但其後第4及5局再以7：11及4：11落敗，最終以局數1：4不敵朝鮮球手遭淘汰。而杜凱琹將於今晚11時伙拍黃鎮廷轉戰混雙8強賽事，面對西班牙組合。

賽艇（16：15）

首日預賽僅取小組第4名而跌入復活賽的港將趙顯臻，今午在男子賽艇單人雙槳第3組復活賽出戰，雖然初段只保持在第3位，暫被阿爾及利亞隊的Sid Ali Boudina及來自百慕達的Dara Alizadeh領先，但戰至1500米時趙顯臻發力直追，趕過百慕達選手下，終以分組第2名衝線，晉身後日上演的半準決賽。

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