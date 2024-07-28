巴黎奧運直擊｜何瑋桁盼挫敗中成長　展望下屆「成團」征奧 (23:40)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

何瑋桁在去年杭州亞運個人賽和團體賽勇奪雙銅，今年4月更在巴黎奧運亞大區資格賽封王，首奪奧運入場券。這名28歲港將6月更膺亞洲冠軍，為港隊實現零的突破。

挾亞洲冠軍頭銜出戰奧運，何瑋桁曾指目標是殺入8強，惟32強與勁敵山田優碰頭，港將直言早已預料是場硬仗，因過往對賽未曾戰勝對手，更未試過在對方手上取得多於5分。在巴黎奧運碰頭，何瑋桁早早入局，一度領先7：2， 惟次局山田優改變打法，港將未及調整下錯失優勢，以9：15告負。

何瑋桁離開劍道前多次拍打自己額頭，接受訪問時更失望落淚：「我跟這個對手（山田優）由細鬥到大，已知道他不好應付，開頭有機會領先那麼多分，最後落敗很可惜。我覺得有機會贏這場比賽，遺憾是有一點點的，但我已經盡了全力」。

港隊教練陸昶名直言，巴黎奧運對於何瑋桁只是一個開始，並期望愛徒在劍擊路上走得更遠，「這個經驗一定會令他成長，What doesn't kill us makes us stronger（殺不死我們的，只會令我們更加強大）」。何瑋桁則期望下屆洛杉磯奧運能與隊友「成團」征奧，「在奧運後，有更多人關注劍擊，希望這會吸引更多人習劍，不管我、隊友或師弟，將來仍有更多機會出戰奧運」。

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