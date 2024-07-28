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巴黎奧運直擊｜陳諾思力戰德國名將飲恨　女花個人賽16強止步 (21:20)

初次踏上奧運舞台的香港劍擊隊新星陳諾思（Daphne），今於巴黎大皇宮出戰女子花劍個人賽，在首擊旗開得勝的她，在16強惡鬥德國隊名將安妮莎亞（Anne Sauer），終力戰下以8：15告負，無緣8強。

世界排名第31位的陳諾思今在32強首擊面對世界第12的日本隊好手東晟良，她甫開賽便積極搶攻，首局領先7：4。次局她雖然被對方反壓並一度被反超，但末局二人戰至14：14後，陳諾思快對方一步剌中得分，終以15：14險勝晉級。

16強惡鬥世界排名第6的德國隊強手安妮莎亞，雙方此前從未交手，陳諾思首局未有怯場，在落後1：3之後打出3：0攻勢反超。次局莎亞再度向Daphne施壓，並一度拉開7：4。其後陳諾思嘗試以假身尋找突破點，但受制對方多次防守反擊得手，終以8：15落敗，無緣躋身8強。

賽後她為自己首次奧運表現感到滿意及高興，亦感謝家人現場見證，「希望冇令你哋失望啦」。而她又笑言自己現在可以好好休息，並希望在未來的比賽記住這種享受比賽的心態，再接再厲。

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