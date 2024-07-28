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巴黎奧運直擊｜小記親歷江旻憓圓夢過程　金牌背後付出難以言喻 (20:37)

「你猜Vivian（江旻憓）看到我們之後，第一句說的會是甚麼？」這是一眾行家齊聚巴黎大皇宮後，等待比賽開打前討論的話題，大家你一言我一語，忽然有人說「希望她不用再講對不起吧」。懷着這種心情，我們等了接近11小時，終於等到江旻憓拿着金牌，笑着跟我們擁抱。

在巴黎奧運計分周期，小記幾乎看足每個劍種、每站世界盃和大獎賽、亞洲賽及世界賽的直播，甚至在3月更自費跑到南京，觀看女重團體賽截標前最後一站世界盃，希望能在現場參與港隊爭取奧運資格的旅程；惟那次結果不如人意，港隊無緣「成團」出戰巴黎奧運，只得江旻憓憑世界第一拿下入場券。

時間快轉到4個月後，小記坐在巴黎大皇宮的記者區，決賽時響起震耳欲聾的法語打氣聲，感受觀眾踩踏看台傳來的震動，看着江旻憓在逆境中臨危不亂，冷靜上演逆轉勝贏得冠軍，令我的心率從每分鐘70下，飆升逾一倍至150下。

2024年的7月27日，這是江旻憓在奧運舞台閃閃發光的一夜，而她拿着獎牌到記者會接受訪問後，第一句跟我們說的是「你哋摸吓（獎牌）」！在場行家大多感動紅了眼框，因為我們都知道這面金牌背後，承載着她難以言喻的付出。

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