巴黎奧運直擊｜換身分見證隊友奪金　連翊希透露江旻憓曾壓力大得「匿埋喊」　盼對方「記得多謝自己」 (19:49)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

香港女子重劍隊今屆無緣「成團」出戰巴黎奧運，連翊希選擇以無綫電視的評述員身分參與這項盛事，她憶起江旻憓贏得金牌一刻，笑言「聲音上要故作鎮定，但我的心內緊張得翻騰十周半」，又稱在32強首仗最緊張，「我們熟悉她都知道，她需要的熱身時間較長，但看到她由第一場起愈來愈入局，打得愈來愈放，知道她從2016年（里約奧運）起，除了在Tavi的教導下改善技術，心態上也一直進步」。

要贏得奧運冠軍，背後需承受旁人難以估計的壓力，連翊希透露江旻憓也在練習期間壓力大得落淚，「我們看得出她好緊張、好大壓力，她訓練到一半，會自己匿埋喊」。女重港將在江旻憓前特意為她打氣，除了連翊希送花、陳渭泠及朱嘉望買氣球和蛋糕，即使佘繕妡在北京集訓也將心意送到；不論有多少人參加奧運，連翊希堅定地說：「我們都是一條心的。」

江旻憓在東京奧運落敗後再三道歉，巴黎奧運奪冠後稱「冇對唔住大家」，但連翊希期望這名新科奧運冠軍記得感謝自己一路以來的付出，「我想跟Vivian講的是記得要多謝自己，希望她不要只顧把成績送給別人。因為旁人想像不到她用了多少時間、花了多少力氣，才能克服傷患和挫折，走到這步」。

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