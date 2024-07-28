 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運直擊｜男重港將何瑋桁奧運首擊　個人賽32強反負日本好手止步 (20:20)

巴黎奧運今（28日）於巴黎大皇宮續戰，初次征奧的28歲港將何瑋桁（Cedric）於男子重劍個人賽亮相，在首仗32強一度領先7：2下，被對方打出兩波攻勢後，終遺憾以9：15反負日本隊劍手山田優，無緣晉級。

世界排名26位的何瑋桁在今屆奧運之路幾經波折，直至今年4月出戰奧運亞洲及大洋洲區資格賽奪冠終圓夢，來到巴黎的奧運大舞台。今於男重個人賽首擊的32強惡鬥世界第13的30歲日本隊好手山田優，率先取得個人奧運第一分後他隨即振臂高呼提振士氣，並於首局以5：2領先。次局開段一度拉開7：2的Cedric被對方打出5：0攻勢追平。末局雙方戰至9：9後，何瑋桁屢於出擊之時失機反被刺中，最終連失6分後告負，無緣晉級16強。

賽後他感謝未婚妻在背後的支持，並坦言雖然今屆目標是8強，但此仗面對此前交手從未單場在其身上取多過5分的對手，能在初段一度領先7：2，整體已很滿意自己的表現，但最終未能取勝仍感遺憾，因此在完場一刻亦曾情不自禁（落淚）。

巴黎奧運直擊｜陳諾思初奧女花個人賽首擊　決一劍擊敗日本一姐闖16強

巴黎奧運｜何詩蓓200自初賽登場　總成績第5晉準決賽

巴黎奧運｜7月28日滾動即時戰報（不斷更新）

巴黎奧運直擊｜港隊今屆第一金！江旻憓女子重劍決賽逆轉決一劍勇奪金牌

巴黎奧運直擊｜江旻憓首奪奧運金牌喜極而泣「終於無輸」：唔想無打出香港精神

巴黎奧運直擊｜江旻憓克服傷患首奪奧運金牌　教練Tavi信有能力再贏一屆

相關字詞﹕體育 編輯推介 巴黎奧運 奧運直擊 奧運 劍擊 重劍 何瑋桁

上 / 下一篇新聞