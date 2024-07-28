巴黎奧運直擊｜男重港將何瑋桁奧運首擊　個人賽32強反負日本好手止步 (20:20)

世界排名26位的何瑋桁在今屆奧運之路幾經波折，直至今年4月出戰奧運亞洲及大洋洲區資格賽奪冠終圓夢，來到巴黎的奧運大舞台。今於男重個人賽首擊的32強惡鬥世界第13的30歲日本隊好手山田優，率先取得個人奧運第一分後他隨即振臂高呼提振士氣，並於首局以5：2領先。次局開段一度拉開7：2的Cedric被對方打出5：0攻勢追平。末局雙方戰至9：9後，何瑋桁屢於出擊之時失機反被刺中，最終連失6分後告負，無緣晉級16強。

賽後他感謝未婚妻在背後的支持，並坦言雖然今屆目標是8強，但此仗面對此前交手從未單場在其身上取多過5分的對手，能在初段一度領先7：2，整體已很滿意自己的表現，但最終未能取勝仍感遺憾，因此在完場一刻亦曾情不自禁（落淚）。

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