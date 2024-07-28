巴黎奧運直擊｜江旻憓克服傷患首奪奧運金牌　教練Tavi信有能力再贏一屆 (08:12)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

香港劍擊隊在3年前東京奧運，有 「劍神」張家朗在男花個人賽奪金，成為自1996年的「風之后」李麗珊後，歷來第2位奧運冠軍。劍擊隊在巴黎奧運再接再厲，打頭陣的江旻憓憑世界排名第1直入32強，在晉級路上連挫埃及隊選手艾雅侯辛、美國隊新星夏莉侯絲斯安、烏克蘭隊老將高慧堤嘉，以及愛沙尼亞劍手迪菲特，殺入決賽鬥東道主劍手瑪露比頓。

巴黎大皇宮在決賽接近全場爆滿，亦有大量觀眾揮舞法國國旗為瑪露比頓打氣。江旻憓在首節意外連輸4分，次節更一度落後1：7，但她沉着應戰並於法定時間內追平12：12，最終「決一劍」絕殺對手，首度於奧運登頂。

挾「世一」頭銜出戰，江旻憓賽前明言對巴黎奧運並非志在參與，但當她真正贏得冠軍後，卻止不住眼淚並連番表示難以置信，稱「就算摸着獎牌也不相信」。不過，這名港隊星將全季保住世界第一寶座，整季能夠殺入4強的比賽也順利奪冠，她不諱言今次也是抱着類似心情作戰，「我不想輸得這麼難看，落後很多也只能一劍一劍打。我覺得自己的水平不只於此，可以打得好一點，怎料到不小心就追回來了」。

作為港隊的「三朝元老」，江旻憓在里約奧運打入16強，東京奧運則於8強止步，對於今屆巴黎奧運一路闖關，她笑言4強獲勝後有鬆一口氣，「有放鬆一點，因為我不想打銅牌戰，但是更加不想拿銀牌」。在巴黎奧運，江旻憓終於笑到最後，不用再為表現欠佳道歉。她又稱在大皇宮作賽的感覺特別，「在大皇宮打比賽是我的夢想，這裏歷史悠久亦很漂亮，而且今次有觀眾，很感激他們來看比賽」。

江旻憓曾於兩年內先後傷及膝蓋韌帶，過去被問到傷勢只是說句「膝蓋好傻」並輕輕帶過，但其羅馬尼亞籍教練Tavi卻指愛徒克服重重困難，成為奧運冠軍的路並不易行，「我在2015年來港，看她一路走來很辛苦，她經歷十字韌帶的傷患需要開刀，她不是每日、而是每分鐘都在經歷艱苦時刻，我為她感到非常自豪」。

江旻憓首奪奧運冠軍，Tavi堅信只是一個開始，「我會告訴她相信自己，因為她的奧運之旅還沒結束，她有能力再做一次（贏冠軍）」。江旻憓也感激Tavi的教導，形容恩師為全世界最熱愛劍擊的人，「我可以做他的徒弟，幫他完成奧運冠軍的夢想，我覺得沒有對不起他」。

江旻憓的獎牌收藏中，尚欠亞運及世界賽的金牌，Tavi笑言：「大家不要忘記2026年，我們還會在香港打世界賽」。不過，江旻憓未有想得太遠，更高聲嚷着「待明天起牀再算，我不想2026年的事了」。

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