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巴黎奧運直擊｜江旻憓首奪奧運金牌喜極而泣「終於無輸」：唔想無打出香港精神 (06:03)

中國香港代表團女子重劍星將江旻憓（Vivian）挾「世一」頭銜在巴黎奧運首個比賽日出鞘，今晨（28日）首闖女重個人賽決賽，面對有主場之利的法國隊劍手瑪露比頓，在曾經落後1：7下於最後一局連追數分戲劇性追成12：12平手，最終在「決一劍」下反勝13：12，生涯首踏奧運頒獎台即勇奪金牌，亦為港隊取得今屆首面獎牌兼第一金，以及港隊史上第3面奧運金牌！

江旻憓戲劇性在決一劍以13：12反勝對手，經過參加3屆奧運個人終首奪獎牌更是金牌，以及為香港劍擊隊連續兩屆奧運贏得金牌。Vivian賽後接受香港傳媒訪問時表示，比賽前其實十分緊張，仍不敢相信奪得金牌，並喜極而泣地說：「好多謝大家如果有起身無瞓覺睇比賽，多謝你們咁辛苦仲有時差，我終於無輸啦！（意指上屆奧運）我唔想輸得咁肉酸，唔想無打出香港精神咁放棄。（落後時）我就諗返起可以在這個咁靚的皇宮舞台打比賽本來都是我夢想之一，咁我一定要打得好睇，對得住我、劍擊、教練和成個團隊栽陪我，唔可以打到咁樣。」她又稱之前比賽大壓力是因為驚結果驚輸，「其實我有努力到極致時，我應該是放鬆的，因為我已經做哂所有做到的事，身邊所有人都盡最大能力幫我贏，咁我有咩咁緊張」。

據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，奪得個人金牌的香港運動員可獲獎金600萬港元以作鼓勵。

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