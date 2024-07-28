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巴黎奧運直擊｜港隊今屆第一金！江旻憓女子重劍決賽逆轉決一劍勇奪金牌 (03:57)

寫下香港體壇歷史新一頁！中國香港代表團女子重劍星將江旻憓（Vivian）挾「世一」頭銜在巴黎奧運首個比賽日出鞘，今晨（28日）首闖女重個人賽決賽，面對有主場之利的法國隊劍手瑪露比頓，在曾經落後1：7下於最後一局連追數分戲劇性追成12：12平手，最終在「決一劍」下反勝13：12，生涯首踏奧運頒獎台即勇奪金牌，亦為港隊取得今屆首面獎牌兼第一金，以及港隊史上第3面奧運金牌！

奧運劍擊項目於巴黎大皇宮開打，「三朝元老」江旻憓憑世界排名第一直入女重個人賽32強，先刺走埃及隊選手艾雅侯辛，再於16強、8強及4強先後擊敗美國隊新星夏莉侯絲斯安、烏克蘭隊老將高慧堤嘉，以及愛沙尼亞劍手迪菲特，突破里約奧運16強及東京奧運8強成績，已寫下生涯最佳奧運戰績首闖決賽。

江旻憓今晨3時30分出戰決賽，面對同樣30歲及左劍手的6號種子瑪露比頓，再次由巴黎大皇宮上方隆重步入比賽場地。雙方均為老對手，Vivian近年往績佔優近3次交手均勝出，瑪露比頓今次則有主場之利獲眾多現場觀眾支持，包括法國總統馬克龍亦成坐上客。

身型及風格相似的二人開賽試探對手先取黃牌，面對眾多法國觀眾打氣聲響遍全場，江旻憓被瑪露比頓接連得手連取4分，首局落後0：4。次局Vivian開始搶攻，首劍同時擊中對手各有分數，後再被瑪露比頓連下兩城。江旻憓落後1：7隨即換劍搶回一分，亦成為賽事轉折點，她之後多次取分成功一度追至6：9完局。最後一局Vivian繼續主動進攻連取數分，追至9：10只差一分後，再在下個攻勢追成10：10平手，逼得對手換劍。最後30秒雙方都放慢腳步等待「決一劍」，最終12：12平手完局。決一劍首劍雙方同時擊中，結果戰至最後35秒江旻憓刺中對手得分，戲劇性以13：12反勝對手，經過參加3屆奧運個人終首奪獎牌更是金牌，以及為香港劍擊隊連續兩屆奧運贏得金牌。

據「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，奪得個人金牌的香港運動員可獲獎金600萬港元以作鼓勵。

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