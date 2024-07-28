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巴黎奧運｜黃杜配4：1淘汰匈牙利組合　乒乓混雙闖8強 (00:38)

巴黎奧運乒乓球比賽正式開戰，港隊代表黃鎮廷／杜凱琹在混雙16強今（28日）以局數4：1淘汰匈牙利隊的艾斯基／馬達華絲，強勢殺入8強；次號種子日本隊的張本智和／早田希娜卻爆冷以局數1：4落敗，提早16強下馬。

列為賽事4號種子的混雙代表黃鎮廷／杜凱琹，今仗首局戰况較激烈，「黃杜配」一度以8：9落後予匈牙利組合，但其後連取3分，以11：9先拔頭籌，其後到次局，這對港隊首席混雙拍檔以11：8再下一城，惟在第3局，匈牙利隊以11：4追回一局。可是，到第4及5局，「黃杜配」頂着壓力下，分別以11：6及11：8勝出，終以局數4：1輕取艾斯基／馬達華絲，將於今晚8強面對西班牙隊組合艾華路羅比斯（Álvaro Robles）／肖瑤茜（Maria Xiao Yao）。

惟同樣身處下線兼次號種子的日本隊組合張本智和／早田希娜，爆冷以局數1：4不敵朝鮮隊的金琴英/李鄭息，提早於16強下馬，亦間接令「黃杜配」或許有機會踏上頒獎台。

至於頭號種子的國家隊星將王楚欽／孫穎莎在混雙16強未受太大考驗下，以局數4：0擊敗埃及球手奧馬艾沙（Omar Assar）／美謝芺（Dina Meshref），輕鬆躋身8強。

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