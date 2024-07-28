巴黎奧運直擊｜江旻憓女重個人賽殺入決賽坐銀望金　4強勇挫愛沙尼亞劍手 (01:27)

奧運劍擊項目今假巴黎大皇宮開打，港隊今屆未能繼東京奧運後再次「成團」征奧，「三朝元老」江旻憓憑世界排名第一直入女重個人賽32強，首擊未受太大考驗下以15：11刺走埃及隊選手艾雅侯辛，晉級16強以15：12挫美籍新星夏莉侯絲斯安，以及8強以15：7輕取37歲烏克蘭隊老將高慧堤嘉，勇闖4強，突破里約奧運16強及東京奧運8強的成績，已寫下生涯最佳奧運戰績。

江旻憓今晨4強面對世界排名第12的34歲愛沙尼亞劍手迪菲特，雙方於2023年巴塞隆拿世界盃對壘，Vivian以15：9勝出。二人4強開賽前在巴黎大皇宮隆重步入比賽場地。甫開賽江旻憓被對手衝刺先失一分下，及後穩守突擊連取2分反超前。面對迪菲特積極進攻，第一局雙方2：2平分。次局Vivian再度引導對手進攻下先取一分，及後再成拉鋸戰兩度打成平手，並在落後4：5下反超前6：5。之後兩劍雙方都有取分，領先8：7下完成次局。

戰至最後一局，江旻憓在避開對方數劍下再取1分，首領拉開對手兩分，但隨即被迪菲特連下兩城扳平9：9。雙方同時取分後，Vivian在埋身戰再度領先，並在最後1分11秒防守對手衝刺後將優勢拉開至13：11，其後再取兩劍下，最終以15：11擊敗，再度為香港歷史寫下新一頁首闖奧運決賽，將於稍後3時30分與東道主法國劍手瑪露比頓爭奪金牌。

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