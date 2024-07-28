 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運直擊｜江旻憓女重個人賽殺入決賽坐銀望金　4強勇挫愛沙尼亞劍手 (01:27)

中國香港代表團女子重劍星將江旻憓（Vivian）再創歷史！Vivian挾「世一」頭銜在巴黎奧運首個比賽日出鞘，今晨（28日）在女重個人賽4強與愛沙尼亞劍手迪菲特拉鋸臨危不亂，藉最後一局連取數分以15：11擊敗對手，首度晉身奧運決賽，將於稍後3時30分與東道主法國劍手瑪露比頓爭奪金牌，亦將是港隊今屆首面獎牌。

奧運劍擊項目今假巴黎大皇宮開打，港隊今屆未能繼東京奧運後再次「成團」征奧，「三朝元老」江旻憓憑世界排名第一直入女重個人賽32強，首擊未受太大考驗下以15：11刺走埃及隊選手艾雅侯辛，晉級16強以15：12挫美籍新星夏莉侯絲斯安，以及8強以15：7輕取37歲烏克蘭隊老將高慧堤嘉，勇闖4強，突破里約奧運16強及東京奧運8強的成績，已寫下生涯最佳奧運戰績。

江旻憓今晨4強面對世界排名第12的34歲愛沙尼亞劍手迪菲特，雙方於2023年巴塞隆拿世界盃對壘，Vivian以15：9勝出。二人4強開賽前在巴黎大皇宮隆重步入比賽場地。甫開賽江旻憓被對手衝刺先失一分下，及後穩守突擊連取2分反超前。面對迪菲特積極進攻，第一局雙方2：2平分。次局Vivian再度引導對手進攻下先取一分，及後再成拉鋸戰兩度打成平手，並在落後4：5下反超前6：5。之後兩劍雙方都有取分，領先8：7下完成次局。

戰至最後一局，江旻憓在避開對方數劍下再取1分，首領拉開對手兩分，但隨即被迪菲特連下兩城扳平9：9。雙方同時取分後，Vivian在埋身戰再度領先，並在最後1分11秒防守對手衝刺後將優勢拉開至13：11，其後再取兩劍下，最終以15：11擊敗，再度為香港歷史寫下新一頁首闖奧運決賽，將於稍後3時30分與東道主法國劍手瑪露比頓爭奪金牌。

巴黎奧運直擊｜江旻憓女重個人賽闖4強寫歷史　距獎牌一步之遙

巴黎奧運直擊｜江旻憓女重個人賽殺入8強

巴黎奧運｜國家隊奪今屆首金　黃雨婷／盛李豪10米氣步槍混合團體力壓韓國

巴黎奧運｜7月27日滾動即時戰報（不斷更新）

巴黎奧運｜塞納河盛大開幕禮 聖火燃點熱氣球照耀巴黎 港隊第82隊登場

相關字詞﹕體育 編輯推介 巴黎奧運 奧運直擊 奧運 劍擊 江旻憓 重劍 女子重劍

上 / 下一篇新聞