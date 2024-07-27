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巴黎奧運直擊｜江旻憓女重個人賽闖4強寫歷史　距獎牌一步之遙 (22:13)

中國香港代表團（27日）今展開巴黎奧運首個比賽日，世界排名第一的重劍星將江旻憓（Vivian），今在女重個人賽以頭號種子直入32強，先挫埃及隊選手旗開得勝後，再於16強淘汰美國隊劍手。8強面對烏克蘭隊好手高慧堤嘉（Olena Kryvytska），終以15：7取勝，殺入明晨1時舉行的4強後，距個人首面奧運獎牌僅一步之遙。

江旻憓今午出鞘首擊面對埃及隊選手艾雅侯辛（Aya Hussein）旗開得勝，以15：11擊敗殺入16強。及後她於16強面對美國隊劍手夏莉侯絲斯安（Hadley Husisian），雙方開賽初段因過於消極被球證齊罰黃牌。不過沉着應戰的Vivian以一記防守反擊先拔頭籌，首節領先3：1。次節她再靠剌探及防守時連環把握時機刺中得分，拉開至8：3。末節積極反撲的侯絲斯安雖一度追至兩分差距，包括中段兩度「雙燈」齊得分，不過江旻憓冷靜應對在關鍵時刻再度拉開比數，終以15：11拿下勝利，殺入8強。

8強面對世界排名33位的烏克蘭隊好手高慧堤嘉，江旻憓首節冷靜地主動出擊百發百中，以3：0領先。次節這名「世一」港將放慢節奏防守反擊連番得手拉開5分優勢，而已冇退路的高慧堤嘉其後主動連奪3分，一度追近比數，但Vivian重奪主導後亦打出3：0攻勢，以9：4迎接末節。結果她在最後關頭進一步拉開優勢，終以15：7輕取對方，殺入4強，寫下個人奧運最佳成績之餘，亦與個人首面奧運獎牌一步之遙。

國家隊方面，衛冕金牌的國家隊3號種子名將孫一文，意外地以13：14不敵日本隊吉村美穗，32強止步，她賽後一度與裁判理論最後關鍵分數達數分鐘，但最終裁判維持原判，令這名國家隊一姐。而隊友余思函則先於32強以15：13淘汰韓國隊劍手後，再於16強爆冷以15：10力克世界排名第2的東道主劍手卡達絲美。

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