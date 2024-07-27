巴黎奧運｜崔浩然商場看直播為港隊戰友打氣　讚江旻憓張家朗大心臟 (20:35)

江旻憓在32強雖首節曾落後2：3，但次節發力以11：8帶着3分優勢進入末節，最終連取3分以15：11晉級，並於晚上8時10分在16強再挫美國隊劍手夏莉侯絲斯安（Hadley Husisian）。

崔浩然在32強戰賽後認為，江旻憓在第二節提速是「有意為之」，「這決定可能是江旻憓與教練在比賽暫停時討論後的部署」。Vivian在比賽一度被追至12：11，崔浩然相信對方當時表現仍鎮定，又對下周一在男子花劍個人賽力爭衛冕金牌的隊友張家朗投下信心一票，「江旻憓和張家朗作為世界級運動員，在比賽即使被追平也有眾多方法應對，他們有強大心臟」。他又點評明早出戰女子花劍個人賽的陳諾思，「她平日訓練非常用心，相信她可以用自己的能力打到最後。」

除了崔浩然，同場還有前香港泳隊代表蔡曉慧及人氣女團LollyTalk，其中後者吸引大量粉絲到場支持，在江旻憓等港將比賽時商場觀眾亦看得投入。

巴黎奧運直擊｜江旻憓女重個人賽殺入8強

巴黎奧運｜國家隊奪今屆首金 黃雨婷／盛李豪10米氣步槍混合團體力壓韓國

巴黎奧運｜塞納河盛大開幕禮 聖火燃點熱氣球照耀巴黎 港隊第82隊登場