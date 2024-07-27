巴黎奧運｜國家隊奪今屆首金　黃雨婷／盛李豪10米氣步槍混合團體力壓韓國 (17:45)

中國一隊的黃雨婷／盛李豪在資格賽以總成績632.2環的首名成績闖入金牌戰，與以631.4環排次席的韓國一隊組合琴智賢／樸是晙爭標。金牌戰的規則有別於資格賽，每隊兩名選手每輪各打1槍，二人的環數相加後，環數高的一隊得到2分，低的一隊無分，平手則各得1分，以先達到或超過16分的一隊奪標。

兩隊在爭冠過程中相當緊湊，國家隊首兩輪率先落後0：2，但二人及時調整，其後連贏3輪領前6：2，迫使韓國叫暫停並在隨後追回兩分。不過國家隊之後再拿兩分還以顏色，加上第8和9輪報捷，將成績拋離至12：6，但韓國落後下仍奮戰追至12：14。國家隊在關鍵的第14輪，有17歲的黃雨婷最後一發打出10.8環，19歲的盛李豪也打出10.7環，國家隊以21.5環對21.1環再拿兩分，以總成績16：12獲勝，奪得今屆奧運首金。季軍戰方面，哈薩克隊挫德國隊摘銅。

巴黎奧運｜塞納河盛大開幕禮 聖火燃點熱氣球照耀巴黎 港隊第82隊登場