 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運｜國家隊奪今屆首金　黃雨婷／盛李豪10米氣步槍混合團體力壓韓國 (17:45)

巴黎奧運今（27日）誕生首面金牌！中國射擊隊的黃雨婷／盛李豪在10米氣步槍混合團體金牌戰，以16：12戰勝韓國隊的琴智賢／樸是晙，為國家隊奪得今屆奧運首金，並連續兩屆在這項目摘冠，而在射擊隊奪冠後不足1小時內，中國跳水隊組合陳藝文／昌雅妮在女子雙人三米板再下一城，兩人經5跳後得337.68分，拋離314.64分的美國隊23.04分下封后，為國家隊贏得第2面金牌，季軍是英國隊。

中國一隊的黃雨婷／盛李豪在資格賽以總成績632.2環的首名成績闖入金牌戰，與以631.4環排次席的韓國一隊組合琴智賢／樸是晙爭標。金牌戰的規則有別於資格賽，每隊兩名選手每輪各打1槍，二人的環數相加後，環數高的一隊得到2分，低的一隊無分，平手則各得1分，以先達到或超過16分的一隊奪標。

兩隊在爭冠過程中相當緊湊，國家隊首兩輪率先落後0：2，但二人及時調整，其後連贏3輪領前6：2，迫使韓國叫暫停並在隨後追回兩分。不過國家隊之後再拿兩分還以顏色，加上第8和9輪報捷，將成績拋離至12：6，但韓國落後下仍奮戰追至12：14。國家隊在關鍵的第14輪，有17歲的黃雨婷最後一發打出10.8環，19歲的盛李豪也打出10.7環，國家隊以21.5環對21.1環再拿兩分，以總成績16：12獲勝，奪得今屆奧運首金。季軍戰方面，哈薩克隊挫德國隊摘銅。

巴黎奧運｜塞納河盛大開幕禮 聖火燃點熱氣球照耀巴黎 港隊第82隊登場

相關字詞﹕體育 編輯推介 巴黎奧運 奧運直擊 奧運 射擊 盛李豪 黃雨婷 中國隊 韓國隊 編輯推介

上 / 下一篇新聞