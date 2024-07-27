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即時體育

巴黎奧運｜7月27日滾動即時戰報（不斷更新） (21:36)

七欖（凌晨02：00）

男子七人欖球決賽，主場出擊法國隊以28：7大勝斐濟隊，贏得這支主辦國今屆第一面金牌。

乒乓球（凌晨00：25）

港隊代表黃鎮廷／杜凱琹在混雙16強今以局數4：1淘汰匈牙利隊的艾斯基／馬達華絲，將在8強迎戰西班牙隊組合艾華路羅比斯（Álvaro Robles）／肖瑤茜（Maria Xiao Yao）。惟同樣身處下線兼次號種子的日本隊組合張本智和／早田希娜，爆冷以局數1：4不敵朝鮮隊的金琴英／李鄭息，提早於16強下馬，亦間接令「黃杜配」或許有機會踏上頒獎台。

足球（23：30）

巴黎奧運男足B組首戰戲劇性失利的阿根廷隊，今晚次輪憑中場堤亞高艾美達射入打開紀錄。上仗挫烏克蘭隊的伊拉克隊其後反撲，於完半場前憑前鋒艾文侯辛頭槌建功扳平。下半場接戰至62分鐘，阿根廷鋒將盧斯安奴干度破門再度超前，加上中場艾拿斯奧費南迪斯於85分鐘埋齋，以3：1擊敗伊拉克隊首響勝鼓，兩軍賽後同是兩戰得3分；C組的西班牙隊亦以3：1輕取上半場末段少踢一人的多米尼加共和國隊，賽後兩戰得6分，提早一輪出線8強。

體操（23：00）

香港「跳馬王子」石偉雄今晚出戰男子體操跳馬單項初賽，但在第1跳以高難度「李世光1」出現落地失誤未能站穩，只獲13.666分，第2跳使用難度較低動作順利完成得14.533分，兩跳總分獲14.099分，最終肯定無緣打入前8名晉身決賽。已參加3屆奧運的「石仔」賽後接受香港傳媒訪問時直言，今次已盡力及無遺憾。

籃球（21：30）

巴黎奧運男籃賽今晚開打，澳洲隊在「死亡之組」A組首戰憑5人得分達雙位數，以92：80輕取前鋒辛迪艾達馬獲全場最高27分的西班牙隊；至於去年男籃世界盃冠軍的德國隊，在B組首輪以97：77力克亞洲唯一代表的日本隊，日本NBA球星八村壘攻入20分及10個籃板球仍無助平反敗局。

羽毛球（21：15）

初次征奧的香港女雙代表楊雅婷／楊霈霖，今晚於B組首戰面對保加利亞隊的斯托伊娃姊妹組合，首局早被拋離下先輸11：21；兩人次局曾領先19：17，但被對手連追兩分，終拉鋸至「刁時」後險勝23：21扳平。雙楊配決勝局一度落後9：12，雖及後連追3分至平手，但其後連失5分下，再以15：21告負；後日凌晨將轉戰另一姊妹檔、美國隊華裔組合許忻霏／許怡霏，爭響勝鼓。

羽毛球（20：50）

上屆東京奧運得第4的香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，今在C組首戰鬥去年揚威成都世大運的中華台北隊組合葉宏蔚／李佳馨，首局與對方持續至拉鋸，至局中10：10平手時連取7分拉開，終以21：13先拔頭籌。兩人次局同於局中連取6分鞏固優勢，再以21：13鎖定勝局響頭炮；下周二凌晨將硬撼4號種子的日本隊宿敵渡邊勇大／東野有紗。

游泳（20：30）

女子4×100米自由泳接力初賽，由歐鎧淳、鄭莉梅、簡綽桐及譚海琳組成的香港隊游出3分42.42秒，排小組第7及總成績第15名，無緣晉級。至於中國隊今屆衝金焦點的女將張雨霏與男將覃海洋，分別在女子100米蝶泳及男子100米蛙泳初賽順利過關，雙雙殺入準決賽。張雨霏在100蝶初賽以56.5秒脫穎而出成最快選手；上屆杭州亞運及去年游泳世界賽皆橫掃50、100及200米個人蛙泳金牌的覃海洋，在100蛙初賽以59.58秒位列第9，比游出初賽最快的荷蘭代表卡斯柏哥保慢0.54秒。

排球（19：00）

奧運男子排球分組賽開戰，C組世界排名第2的日本隊落筆打三更，以17：25、25：23、25：20、28：30、12：15不敵世界排名第11的德國隊，而世界「三哥」意大利隊則在B組以局數3：1打敗世界排名第7的巴西隊，旗開得勝。

跳水（18：30）

中國跳水隊組合陳藝文／昌雅妮在女子雙人三米板經5跳後得337.68分，拋離314.64分的美國隊23.04分下封后，為國家隊贏得今屆第2面金牌。

射擊（17：45）

中國射擊隊的黃雨婷／盛李豪在10米氣步槍混合團體金牌戰，以16：12戰勝韓國隊的琴智賢／樸是晙，為國家隊奪得今屆奧運首金，並連續兩屆在這項目奪冠。

柔道 (17：30)

初次征奧的26歲港隊柔道代表王嘉莉，今午（27日）在巴黎奧運女子48公斤以下級別首圈硬撼世界排名第40的29歲奧地利隊代表Katharina Tanzer。這名世界排第57的港將以亞洲女子排名第7躋身巴奧，賽前也直言期望打入8強，惟在今仗1分52秒時被判吞下「一本」，最終以0：10不敵對手，遺憾在32強止步。

賽艇（16:09）

今屆巴黎奧運首名代表港隊登場的趙顯臻，今午（27日）在男子賽艇單人雙槳第6組預賽出戰。作為上年杭州亞運銅牌得主的他今仗戰至半程時，一度堅守在第3位，但戰畢2000米後被尾隨的匈牙利隊選手Bendegúz Pétervári-Molnár趕過，以不足兩秒之差僅取小組第4名，未能以前3名衝線直入半準決賽，需轉戰明日的復活賽。

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