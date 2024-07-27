巴黎奧運｜塞納河盛大開幕禮　聖火燃點熱氣球照耀巴黎　港隊第82隊登場 (05:48)

夏季奧運相隔百年再於法國巴黎舉辦，今屆破天荒選址當地著名地標塞納河沿岸約6公里的路線舉行。開幕禮前沿岸成為安全警戒區，傳媒進入夏樂宮媒體中心亦要經過多重安檢。

開場片段先顯示無人的運動場，以重申今屆舉行地點並非運動場而在塞納河，並有法國足球名宿施丹現身參與，在片段中手持火炬乘搭巴黎地下鐵越過大街小巷，再經多名小童從水路到達現場。現場所見，法國總統馬克龍、NBA法籍名宿柏加、網壇名宿「細威」莎蓮娜威廉絲及家人出席開幕禮；美國天后Lady Gaga亦有參與獻唱；之後飛機匯演巡遊的粉紅色煙霧形成一個心形。

一如既往首先出場為奧運發源地希臘代表團，由NBA球星「字母哥」安迪度高安普任持旗手，選手們乘着開篷遊船穿過添上奧運雕刻的奧斯特利茨橋後在塞納河登場，緊接為難民奧運代表隊；之後按法文名字順序出場，各隊船隻並非統一大小，如南非與阿爾巴尼亞及阿爾及利亞隊共用同一遊船亮相；中國隊在乒乓星將馬龍及韻律泳將馮雨任持旗手，在第41隊代表團登場，與加拿大、喀麥隆、中非共和國及智利代表團同船；英國隊在第72隊出場，「跳水王子」戴利聯同35歲賽艇女將高化擔任持旗手。

排第82隊的港隊，與第81隊的洪都拉斯隊和第83隊的匈牙利隊同船出場。連續兩屆擔任持旗手的劍擊代表張家朗，與「女飛魚」何詩蓓共同手持大型區旗，其間不時向河岸觀眾揮手。其他在船上的港將，包括三鐵代表伍泰龍、羽毛球女將盧善恩等，沿途揮動手上小型區旗表現雀躍，花劍隊法籍教練Greg Koenig更展示心型手勢。

當地入夜過後，由美國隊及主辦國法國隊壓軸登場。最後國際奧委會主席巴赫在艾菲爾鐵塔前方特羅卡德羅廣場致辭，以及由法國總統馬克龍宣布巴黎奧運正式展開。曾參與開場片段的施丹再次出場，並將火炬交予法網「泥地王」拿度，其後艾菲爾鐵塔逐步亮燈四射下，拿度與3大名將一同乘船，分別為莎蓮娜威廉絲、美國著名百米飛人劉易斯以及羅馬尼亞體操名將歌曼妮芝，泊岸後拿度將火炬傳予法國網球名將兼法網總監瑪莉絲蒙，再交予NBA球星柏加，其後拿度、柏加及瑪莉絲蒙陪同火炬手經過羅浮宮，經過多次交棒後逐漸形成一個團隊伴隨，最後由兩名法國運動員、柔道代表Teddy Riner與田徑名將Marie-José Pérec將聖火燃點連接大型熱氣球的奧運會主火炬台，地點為第一次升高熱氣球的杜樂麗花園（Tuileries Garden），燃點聖火後，最後由加拿大法裔樂壇天后Celine Dion高唱法語名曲《Hymne à l'amour》，並作為其復出舞台，並標誌着巴黎奧運正式揭幕。

不過，開幕禮在升起國際奧委會會旗時，升旗手誤將旗幟上下倒轉，至高升到旗桿頂端後仍未及時發現，使五環旗幟在開幕禮餘下時間仍以錯誤方式展示。

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