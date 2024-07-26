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巴黎奧運︱港隊劍擊4將直入32強　江旻憓女子重劍明午率先出鞘爭獎牌 (22:15)

巴黎奧運明日（27日）踏入首個正式比賽日，港隊有女子重劍「世一」江旻憓（Vivian）率先出鞘，以頭號種子身分在個人賽力爭首面奧運獎牌。經過今日抽籤結果，她首圈輪空直入32強，首仗將於明午約4時50分鬥埃及或塞內加爾隊選手的勝方，爭入16強。

世界排名第一的江旻憓將第3次參加奧運，上屆東京奧運她在女重個人賽8強止步，惟已創香港女子重劍歷來最佳奧運成績。雖Vivian上月在亞洲賽因膝傷退賽，但上周六離港出發前曾向本報稱：「最近收到比平時更多的支持者祝福和加油，希望帶住這些好運，今次可以打得更好給大家睇。」Vivian若一路晉級殺入後日凌晨3時30分舉行的決賽，有機會為港爭取今屆第一金。

劍擊港隊今屆有4人參賽，經抽籤結果同樣首圈輪空直入32強。兩名奧運新丁的花劍女將陳諾思與重劍男將何瑋桁緊接後日出戰，首仗同鬥日本隊劍手；力爭衛冕男子花劍金牌的張家朗，則在下周一晚上約7時35分壓軸登場，首仗將對加拿大或佛得角隊劍手勝方。

其餘項目方面，去年在杭州亞運勇奪金牌的趙顯臻明午出戰男子單人雙槳艇初賽；而港隊今屆「大項」有9張入場券的游泳，上屆兩銀得主何詩蓓（Siobhan）繼日前在社交網發布多張在巴黎備戰相片，今晚亦分享了在選手村與一眾隊友學整法國麵包，大戰前夕放鬆身心。據奧運官網顯示的單項參賽名單，Siobhan暫只報了200米及100米自由泳兩個主項，其教練程米高早前透露這名「女飛魚」未必會參加明晚6時15分的女子4x100米自由泳接力初賽下，預計由港隊「五朝元老」的歐鎧淳領銜隊友鄭莉梅、簡綽桐及譚凱琳率先亮相。

而上屆羽毛球混雙第4名的「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，明晚亦會在分組賽先鬥中華台北隊組合；初征奧的女雙代表「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖則在分組賽首擊遇保加利亞隊組合。另邊廂還有黃鎮廷／杜凱琹出戰乒乓混雙16強。

巴黎奧運：賽程表｜奧運焦點賽程一覽撐港隊

巴黎奧運首個比賽日（7月27日）港隊焦點賽程

時間    項目    賽事（焦點港將）

15：00    賽艇    男子單人雙槳初賽（趙顯臻）

16：00    柔道    女子48公斤級初賽（王嘉莉）

16：50    劍擊    女子重劍個人賽（江旻憓）

17：00    體操    男子跳馬資格賽（石偉雄）

20：00    羽毛球    分組賽（鄧俊文／謝影雪、楊雅婷／楊霈霖）

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