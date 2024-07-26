巴黎奧運︱吳翹充為昔日戰友石偉雄打氣　料關鍵在臨場發揮 (21:20)

32歲香港「跳馬王子」石偉雄將於明日展開個人第3次奧運之旅，作為昔日多年體操隊戰友，前港將吳翹充認為對方今屆形勢須取決於臨場發揮，「因為在體操運動員中有5、6個和石偉雄一樣的頂級運動員（動作）難度相近，都有（難度系數）6分的跳馬動作，所以要爭取理想成績的關鍵在於比賽時的臨場發揮」。而他又坦言過去見證「石仔」取得奧運資格的艱辛過程，期望對方可「找回初心的感覺完成賽事，盡情享受和發揮」。

同場出席活動的前港隊羽毛球代表「黑妹」葉姵延，則回憶過去兩次與對方一同征戰奧運，為目睹對方兩次與獎牌失諸交臂的沉重心情，「衷心祝願他可以在巴黎圓夢（奪牌）」。至於奧運兩銅得主的前香港單車隊名將李慧詩（Sarah），透露自己與「石仔」於2006年一次同時受傷入院而相識，是次對方排除萬難再度征奧，希望他可奪牌而回。而3人今屆將為HOY TV擔任嘉賓主持，其中Sarah笑言特意做了印有中國國旗、香港區旗以及法國國旗三色的美甲，以全新的姿態迎接奧運。

另外，今於同場參與活動的市民李小姐，透露為表達對香港運動員支持，特意攜同為運動員的11歲女兒鈞琳參加活動。鈞琳表示即將於明日登場的香港女子重劍代表江旻憓是她關注的選手之一。

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