巴黎奧運直擊︱港隊三朝元老石偉雄明戰跳馬資格賽　教練：心理質素勝從前 (18:22)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

石偉雄在上屆東京奧運跳馬資格賽受傷，及後證實足踝兩條韌帶斷裂。這名32歲港將努力克服傷患，他為爭取巴黎奧運入場券不惜棄戰杭州亞運並出戰賽期相撞的世界賽，惟他在世界賽失利，無緣直接入奧，故要在一連4站的體操世界盃爭上奧運「尾班車」。他最終在阿塞拜疆站及埃及站披銀掛銅，憑奧運積分排名第一出線，第3度出戰奧運會。

石偉雄為備戰奧運，近1個月在荷蘭鹿特丹閉關訓練，在上周六（20日）與教練飛抵巴黎作最後準備。他日前在巴黎勒布爾熱機場舊機場旁的練習場館訓練，前日到比賽場地貝爾西體育館「踩場」。

石偉雄因專注備戰未有接受訪問，教練Sergiy則形容愛徒今屆爭奪奧運入場券的過程，較里約和東京兩屆奧運的難度更高，幸石偉雄能夠跨過重重難關，「我們未到最後一站，也不知道能否取得奧運資格，這是他最困難的一屆。他在4站世界盃都有穩定發揮，重要關頭更贏得銀牌，證明他已經進化」。

Sergiy透露石偉雄在鹿特丹閉關訓練的狀况理想，「香港太多事情令他分心，上屆奧運有太多訪問，你們給他太大責任和期望，今屆我們在奧運前沒有舉辦記者會，好讓他專注備戰」。Sergiy表示石偉雄將會沿用世界盃的兩套動作出戰奧運，包括難度分5.6分的動作，以及難度分達最高6分的「李世光跳」，他續指：「李世光跳的難度很高，他只有少許失誤，用行動證明自己的心理質素非常堅韌」。

石偉雄在東京奧運失利後，曾於社交網寫下「巴黎（奧運）見」。3年來排除萬難，石偉雄終兌現承諾，他在香港時間明晚9時半出戰男子跳馬資格賽，力爭前8名躋身決賽。