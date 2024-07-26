巴黎奧運︱加拿大女足衛冕首擊2：1反勝新西蘭　主帥無人機風波遭停職 (20:06)

加拿大女足教頭普莉絲特雯賽前已決定避席，新西蘭隊今仗卻在13分鐘把握角球攻勢，左閘芭莉（Mackenzie Barry）轉身抽入先開紀錄，但尋求衛冕的加拿大隊在半場補時4分鐘憑前鋒拿卡絲（Cloe Lacasse）射入，追平1：1。換邊後，加拿大在79分鐘靠後備入替的鋒將維莉絲（Evelynek Viens）射遠柱得手，帶領球隊反勝2：1，首戰旗開得勝。但加拿大奧委會今表示，從2020年底開始執掌球隊的普莉絲特雯已被停職，直至完成對無人機事件的獨立外部調查，助教安迪史賓斯（Andy Spence）將帶領球隊參加剩餘的奧運比賽。

至於同組對手，東道主法國隊以3：2險勝哥倫比亞隊，以較多得球暫列榜首。而上屆女足世界盃冠軍的西班牙隊在C組首輪以2：1反勝日本隊，報回上年世界盃小組賽以0：4慘敗的恥辱，「鬥牛軍」將於次輪面對尼日利亞；日本則對陣「森巴軍團」巴西隊。

另外，31歲贊比亞女足前鋒麥普普（Kabange Mupopo）曾代表國家參加2016年里約奧運的400米賽跑，她現時重返球壇再圓奧運夢。可是球隊今晨在首仗以0：3不敵美國，暫於B組敬陪末席。

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