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巴黎奧運｜涉用無人機刺探軍情　加拿大女足兩職員被逐大軍　主帥首戰避席 (19:41)

力爭蟬聯奧運金牌的加拿大女足，日前被揭發以無人機偷拍巴黎奧運首戰對手新西蘭隊訓練，兩名涉事職員被逐出大軍。加拿大隊主帥普莉絲特雯（Beverly Priestman）就事件致歉，並決定避席今晚（25日）11時展開的賽事。新西蘭足總則提請國際足協（FIFA），就加拿大隊違反體育誠信的行為展開紀律程序。

涉事的加拿大女足職員分別是助教Jasmine Mander和分析員Joseph Lombardi，兩人被指利用無人機拍攝片段，在新西蘭隊兩課操練刺探軍情。加拿大廣播公司（CBC）指，負責操控無人機的分析員已接受當地檢察部門提出的8個月緩刑處罰，並與助教被加拿大奧委會除名，即時返國。

加拿大奧委會已展開內部調查，相信加拿大女足主教練普莉絲特雯對下屬行動不知情，惟該名英籍教頭賽前確認對新西蘭隊一戰將不會親自督師「自我停賽」，冀藉此讓各界相信賽事的公平性得到保障。她亦與涉事職員劃清界線，「我對兩隊職球員表示歉意，這些行為與加拿大隊的價值不相符」。

新西蘭隊繼與國際奧委會投訴後，今晨再提請FIFA展開紀律程序調查加拿大隊不當行為。新西蘭足總行政總裁Andrew Pragnell說：「雖得悉加拿大隊已有內部調查及懲處，但考慮事件嚴重性，以及對整個賽事體育誠信的潛在影響，我們已就事件提交FIFA紀律委員會，尋求緊急跟進行動。」

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