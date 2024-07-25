足球︱PSG香港學院辦嘉年華迎巴黎狂熱　陳偉豪陳肇鈞撐場祝福奧運港將 (20:51)

為讓小朋友感受法國足球文化，PSG香港學院與周大福人壽明起至下月4日在K11購物藝術館合辦「未來小健將」足球體驗日暨嘉年華，邀請到港足前隊長陳偉豪與上季香港足球先生陳肇鈞（Philip）等人任嘉賓出席今午在露天廣場舉行的開球禮，即場上演一場3對3小型足球賽及試玩各種挑戰遊戲。展區有仿如置身PSG主場的王子公園球場佈置，場內亦設「五大球場位置屬性測試專區」，透過考驗各種技能測試參加者在球場最適合位置。

PSG香港學院行政總裁賈恩力表示，學院所有教練都由巴黎來港兼有球會官方認證，為學員安排一致訓練，包括提供初學者常規課程及已有良好技術學員的精英課程，「除了提供很多訓練營，更有機會帶他們到巴黎參加一場規模更大的PSG學院世界盃，賽事有22個國家參加，有助孩子們在心理上變得堅強」。不過，他強調學院能否培育明日之星，需港府參與其中，「我們希望在5到10年內，學院可以擁有一名優秀學員，從而成為歐洲頂級球會的頭條新聞。若我們得到政府及社會大力支持，就能更大機會實現這目標」。

巴黎奧運後日凌晨開幕，賈恩力欣喜今屆在巴黎舉辦，認為這是個充滿愛的城市，但對於主場出擊的法國男足能否奪得金牌，他直言有難度，「不像30年前西方國家較有優勢，今時今日情況已大不同，任何國家都可登上頂峰」。

對於一眾港將征戰奧運，已退役4年的陳偉豪稱，身穿香港隊戰衣就會有使命感，笑言現於巴黎的奧運港將比他更厲害，「足球是團體運動，團體有時可以靠隊友，但個人項目很困難，需要長期都保持水準，變相壓力會大過我們」。同場出席的港超和富大埔中場陳肇鈞也認為，奧運港將背負事情比港足球員更大，「自問沒甚麼資格去教或指點他們，但是大家香港人坐同一架船，希望他們可以突破上屆成績」。Philip又透露自己較留意的奧運項目並非足球，「由細到大都喜歡在奧運睇排球和乒乓，兩種運動球來球往速度快，都是講求技術的運動」。