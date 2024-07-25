巴黎奧運︱暫停比賽兩小時後由和變輸　阿根廷主帥斥「社區比賽也不會發生」　美斯稱難以置信 (17:11)

阿根廷隊在超長16分鐘補時末段，憑中場基斯甸麥甸拿頂入逼和摩洛哥隊2：2，卻隨即有球迷衝落球場和向場內擲水樽、雜物及煙花，兩軍球員在球證指示下返回更衣室，巴黎奧運官網不久確認賽果為2：2。惟35分鐘後當所有球迷已離場，國際奧委會（IOC）突然宣布賽事並未結束，理由是球迷投擲雜物和衝入球場而被迫中斷，並在近2小時後要求兩隊球員再次入場完成餘下3分鐘補時比賽，其間視像裁判（VAR）介入下，以有球員在入球過程中越位在先為由，推翻麥甸拿的入球。

這場比賽最終在閉門情况下完成賽事餘下3分鐘，阿根廷未能改寫戰果下以1：2敗陣，而同組伊拉克隊以2：1反勝烏克蘭隊，與摩洛哥隊並列榜首。阿根廷和摩洛哥將在周六B組次輪分別對伊拉克及烏克蘭。

阿根廷40歲名宿兼主帥馬斯真蘭奴賽後說：「兩軍隊長都認為不應繼續比賽。這是我一生中見過最大的鬧劇，像馬戲團般，就算是社區比賽也不會發生這種事。我不知是誰下的決定，這並非我們能夠控制的，相信投訴亦無用。除了奧林匹克精神，組織者還需要達標。不幸的是，目前還沒有。事件令人感到遺憾和可悲。」

他又稱現在可做的是要求麾下「只能向前看，嘗試爭取餘下兩仗全取6分從而出線。我們應該帶着力量與憤怒繼續比賽下去」。正在美國養傷的美斯也就這次離譜事件在Instagram發文，寫上西班文Insolito（難以置信），而阿根廷足總會長塔比亞其後在社交網站X表示：「已向國際足協紀律委員會提交投訴，以便採取適當的監管措施，並需處分負責的人」。至於摩洛哥隊長阿舒拉夫夏基美則在個人社交網站寫道：「我們以一場重要的勝利開始今屆奧運。我為一些支持者在比賽中所表現出的態度而感到很遺憾，這玷污了我們忠實球迷的形象，這種行為不能立足於足球上。」

另外，阿根廷此役賽前一天練習期間成為小偷的目標，其中月初加盟巴甲球會保地花高的23歲翼鋒堤亞高艾美達，證實失去手表、戒指和其他所有東西。

奧運男足阿根廷對摩洛哥被推翻入球時序表

超長補時

比賽至補時16分鐘，摩洛哥仍領先2：1，阿根廷中場基斯甸麥甸拿混戰中頂入扳平

球迷騷亂

現場摩洛哥球迷隨即投擲煙花等雜物入場，阿根廷球員離場時被投擲大量水樽襲擊，亦有摩洛哥球迷衝入球場

顯示打和

場面混亂令比賽中止，奧運官網及傳媒等都一度顯示賽事以2：2完場，馬會等博彩公司一度以和波派彩

宣布暫停

事發約35分鐘後，國際奧委會突然宣布賽事並未結束，解釋因球迷投擲雜物和衝入場而被迫中斷

重開比賽

經過約1小時30分鐘，奧委會宣布重開比賽

VAR覆核

雙方球員重返球場熱身約20分鐘，期間視像裁判（VAR）才覆核阿根廷扳平入球，終判越位在先而無效

閉門完成

在摩洛哥領先2：1比數及閉門形式完成賽事餘下3分鐘，阿根廷最終未能改寫戰果下落敗

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