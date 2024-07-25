 ​​
明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

巴黎奧運直擊︱港乒混雙抽籤避開國家隊　總教練李靜滿意排位 (10:25)

巴黎奧運開幕在即，香港乒乓球隊昨晚（24日）到南巴黎競技場「踩場」，賽會亦在同日抽籤，被列為4號種子的混雙代表黃鎮廷／杜凱琹將於首圈對上匈牙利隊組合，在下線亦避開國家隊。總教練李靜直言滿意排位，又稱即使面對連場硬仗也對球員充滿信心，「黃杜配」則指面對任何對手均會盡力打好自己，隨遇而安。

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

巴黎奧運乒乓項目將於周六（27日）開打，港隊今屆派出1男4女運動員角逐4個項目，黃鎮廷、杜凱琹、朱成竹、李皓晴連同替補的吳詠琳前日抵埗後，昨於訓練場地練習約1小時，隨後到南巴黎競技場4號館練習約半小時，適應場地。

港隊首席混雙拍檔黃鎮廷／杜凱琹再次攜手征奧，經賽會抽籤，「黃杜配」將於混雙首圈對上匈牙利隊的艾斯基／馬達華絲，若晉級將鬥西班牙和巴西隊組合的勝方，殺入4強有機會硬撼日本隊的張本智和／早田希娜。港隊同時避開國家隊星將王楚欽／孫穎莎，這對身處上線的「世一」組合首圈將對13號種子的埃及隊球手。

「黃杜配」直言不論抽籤結果如何，也是隨遇而安，「我們面對任何一隊，都是相信自己盡量去打好每一場。混雙只有16隊，基本上對手都已對賽過，亦有看對手的比賽影片作準備」。總教練李靜受訪時，笑言驚魂未定但算滿意抽籤結果，又稱賽果視乎哪隊入局較快，「希望運動員調動快一點，出手盡快果斷一點。奧運連場硬仗，打滿7局是平常事，我期望球員發揮好自己，做好面對困難的準備」。

單打方面，黃鎮廷在男單64強將鬥從預賽勝出的球手，次圈大有機會硬撼國家隊的2號種子樊振東。被列為27號種子的杜凱琹在女單64強鬥朝鮮隊的邊松景；非種子球手朱成竹則與中華台北隊的26號種子簡彤娟爭入32強。李靜直言所有對手都難打，但稱「波係圓嘅」，期望3名港將有所突破。

團體賽方面，上屆歷史性奪得銅牌的女團港隊被列為6號種子，首圈將先鬥瑞典隊，晉級或於8強硬撼3號種子韓國隊。李靜表示瑞典隊的主力為削球手不易應付，要思考如何布陣。他亦稱球隊今屆奧運最大難題是每場對手，笑言「相信每贏一場就解決一個難題」。

相關字詞﹕編輯推介 巴黎奧運 體育 乒乓 港隊 黃鎮廷 杜凱琹 朱成竹 李皓晴 南巴黎競技場 李靜

上 / 下一篇新聞