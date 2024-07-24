巴黎奧運︱中國泳隊人均21次藥檢　遠超美國澳洲　波蘭跳高選手藥檢「肥佬」無緣奧運 (19:05)

自今年1月以來，參加巴黎奧運的游泳選手平均接受3.4次藥檢，當中31名中國泳隊選手平均至少已藥檢10次。中國泳隊選手至今已接受世界水上運動總會認可的歐洲實驗室藥檢合共418次，加上其他機構的檢測，他們平均藥檢達21次，與此同時澳洲和美國隊泳手則分別是4次和6次。

今年4月，媒體曝出於2020年底及2021年初，23名中國泳手在內地舉行的賽事中對禁藥「曲美他嗪」檢測結果呈陽性反應，但仍獲世界反禁藥組織（WADA）的允許參加東京奧運引發爭議。WADA當時採納中國當局聲稱「選手是誤食了遭污染的食物才攝入曲美他嗪」的説法而不予處罰，這也引起泳界質疑，泳壇傳奇菲比斯早前曾指出，WADA處理中國藥檢不力並敦促改革；而根據本月早些時候的一份獨立調查報告判定，WADA沒偏袒中國隊。當初藥檢呈陽的23人中有11人將代表中國參加巴黎奧運。

另外，田徑誠信委員會今宣布，27歲的波蘭籍跳高選手高比斯基因禁藥檢測結果呈陽性被罰停賽及無緣奧運。

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