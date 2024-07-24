巴黎奧運直擊︱劍擊港隊周六起一連三日衝牌　何瑋桁首征奧盼打出自己的劍 (17:38)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

身高1.90米、一頭灰色雷鬼辮子頭，加上左臂「炸手」式滿布紋身，男重港將何瑋桁不論在任何地方也輕易吸引旁人目光。這名28歲港將4月底在奧運資格賽奪冠，且完成一連串集訓和比賽後，隨即在左大腿添上奧運五環紋身，「這個位置當眼一點，穿短褲就會看到，而且我對着鏡做步法的時候，好像提醒自己要打奧運、途中有多努力去爭取」。他續稱在奧運資格賽及亞洲賽奪冠也是雷鬼頭，有感這是幸運髮型而未有「變髮」。

奧運劍擊賽事料25日公布對賽籤表，何瑋桁直言對手屬誰也心中有數，雖重劍隊近日曾邀請外隊到體院參與訓練營，但他直言未有專門部署針對對手打法，「我的焦點不是去針對對手，而是怎樣調整自己的狀態，做我能夠做到的事，若我打出自己風格會更得心應手」。

首次征奧的何瑋桁笑言最期待於巴黎大皇宮作賽，此前透露目標打入前8名的他，期待能取得突破，「我想表現出100%的能力，能夠參加奧運都是強手，能晉級也要對上前16的劍手。可能亞洲冠軍讓我更有信心，但最重要還是盡力打好每一劍」。

與何瑋桁亦師亦友的教練陸昶名，亦盼對方能夠盡情發揮，「比賽日甚麼都可以發生，難得有這個機會就要好好把握，我希望瑋桁可以堅守初心，一邊成長並找到屬於自己的劍路，在奧運打得開心、沒有後悔，這是最重要的」。

何瑋桁透露父母將與大批親戚看直播遙距支持，其未婚妻則特意到法國現場觀賽，「她偶爾有空才會看一些本地賽，但奧運實在是很難得的事，所以今次特意飛過來」。

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