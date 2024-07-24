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巴黎奧運直擊︱有感選手村與預期存落差　重劍港將何瑋桁專注備戰拒集郵 (16:50)

巴黎奧運選手村開村，各國選手陸續進駐，港隊大軍亦已分批「入村」。在杭州亞運贏得雙銅的男子重劍手何瑋桁（Cedric），昨（23日）與教練陸昶名在選手村接受本報訪問時透露，目前正專注備戰而未有多逛選手村，並與跟預期中尚存落差，期望開幕之後會更熱鬧。

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

香港劍擊隊今屆奧運除了力爭衛冕的男花「劍神」張家朗及法籍主教練Gregory Koenig提早出發，其他代表隊成員包括女重「世一」江旻憓、新科男重亞洲冠軍何瑋桁、女花新星陳諾思皆在上周六啟程往巴黎作最後備戰。

何瑋桁和教練陸昶名昨練習完畢後，在選手村唯一對外開放的廣場區與傳媒見面。今屆奧運選手村選址巴黎北部的塞納聖丹尼市，但「入村」兩日的何瑋桁笑稱與想像中有出入，「去年杭州亞運的選手村好像比這裏更大，所以我覺得有少少落差」。

今屆奧運主打環保及減碳，原先未有為選手村的房間安裝冷氣，惟日前在各國代表團要求下，奧組委已為選手村訂購約2500部冷氣，供逾三分之一房間使用。何瑋桁曾在社交網透露原先入住的房間未有冷氣，在炎熱天氣下感悶熱，打開窗戶又聞到垃圾房傳來的異味。不過何瑋桁之後成功調房，加上港協暨奧委會經港府及中聯辦協調安排的45部流動冷氣機，今送到巴黎奧運選手村，得以解決問題。

常言道民以食為天，何瑋桁直言村內飲食一般，透露已請營養師幫忙帶電飯煲給自己，「我預期奧運選手村會比亞運有更多食物，但可能現在不太多人入村，所以種類不是太多。我平常比賽都會自己煮飯，因為最近幾次比賽打得好，都是自己帶電飯煲過去，食物不會太油膩亦適合自己口味」。

選手村內隨時可遇見體壇巨星，但何瑋桁直言沒有「集郵」目標，在旁的教練陸昶名聽到後頓時眉開眼笑，稱這是好現象，「這是很好的訊息，因為他很集中自己比賽，不會因外界分心」。

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