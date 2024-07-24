巴黎奧運直擊︱港羽開幕前最後備戰　李卓耀未受場外問題分心：不是來玩 (05:47)

明報記者 許嘉明 巴黎直擊

香港羽毛球隊成員日前在社交網分享穿梭巴士沒有空調的情况，當中李卓耀更熱得要赤膊乘車，片段隨即成為網絡熱話。這名27歲港將接受訪問時解釋道：「有些穿梭巴士沒有冷氣，有待改進。」對於港協暨奧委會宣布45部流動冷氣機已送達選手村，李卓耀則表示歡迎。

初次踏足奧運舞台的李卓耀，透露感覺與10年前出戰青年奧運會相似，他未有因為場外問題分心，「今次不是來玩，我們提早10日到法國，集中在比賽之上」。今屆李卓耀與中華台北隊好手周天成及世界排名較低的墨西哥隊球手同處男單I組，爭奪首名出線淘汰賽，他坦言這屬「不幸中之大幸」，但「會用爭勝的心態打好每一場」。

至於上屆東京奧運歷史性取得第4名的混雙拍檔「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪，將與日本隊宿敵渡邊勇大／東野有紗及中華台北隊的葉宏蔚／李佳馨爭前兩名出線。對於原本同處C組的丹麥組合退賽，鄧俊文認為比賽沒有因此變易，會繼續用平常心應戰，「這組實力好平均，每一場都很難打，現時只得3隊，可能要計細分才可決定那隊能夠出線，所以也是要盡力爭勝」。拍檔謝影雪則透露正努力適應時差，期望以最佳狀態應戰。